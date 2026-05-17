El ácido que podés usar de día y en primavera: el secreto mejor guardado del 'skincare' contra las manchas

El cuidado facial moderno encontró en el ácido tranexámico uno de los ingredientes más valorados para tratar la hiperpigmentación y las manchas en la piel. Aunque originalmente se utilizaba en el ámbito médico, este compuesto logró consolidarse dentro de la industria del skincare gracias a su capacidad para mejorar la uniformidad del tono cutáneo y reducir imperfecciones visibles.

Una de las razones de su creciente popularidad es que, a diferencia de otros ácidos utilizados en cosmética, el ácido tranexámico no es fotosensibilizante, lo que permite incorporarlo de manera segura tanto en la rutina de día como en la de noche, incluso durante épocas de mayor exposición solar como la primavera.

Cómo actúa el ácido tranexámico en la piel

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El ácido tranexámico funciona como un activo multifunción que actúa sobre tres componentes celulares clave: los melanocitos, los queratinocitos y las células de los vasos sanguíneos.

Gracias a esta acción integral, resulta especialmente útil para tratar problemas complejos como el melasma, una de las alteraciones pigmentarias más frecuentes. Además, ayuda a disminuir los mediadores inflamatorios responsables de la aparición de manchas después de la exposición a la radiación ultravioleta.

En cuanto a las concentraciones permitidas, la normativa cosmética autoriza hasta un 3% en productos de venta libre, mientras que las fórmulas bajo prescripción médica pueden alcanzar el 5%.

Además de utilizarse en el rostro, este ingrediente también puede aplicarse en el contorno de ojos, donde contribuye a reducir la pigmentación oscura asociada a las ojeras.

Cómo incorporar el ácido tranexámico en la rutina de skincare

Rutina de mañana

Los especialistas recomiendan combinar el ácido tranexámico con antioxidantes como la vitamina C o la niacinamida, ingredientes que potencian la luminosidad y ayudan a proteger la piel frente al daño ambiental.

La rutina siempre debe finalizar con un protector solar de amplio espectro, ya que la luz visible y la exposición solar pueden empeorar las manchas, especialmente en personas con fototipos altos.

Rutina de noche

Durante la noche, los expertos aconsejan utilizarlo junto a activos renovadores como los retinoides o los hidroxiácidos.

Esta combinación favorece la renovación celular, ayudando a disminuir gradualmente las manchas existentes y previniendo la aparición de nuevas alteraciones pigmentarias.

Consejos para potenciar sus beneficios

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Los especialistas destacan la importancia de mantener una rutina simple y equilibrada. Para mejorar la absorción del ácido tranexámico, se recomienda aplicarlo directamente sobre la piel limpia y seca, evitando saturar el rostro con demasiadas capas de productos cosméticos.

También se aconseja complementar su uso con exfoliantes químicos, ya que ayudan a eliminar células muertas, mejorar la textura cutánea y facilitar la penetración del activo.

De esta manera, el ácido tranexámico contribuye a potenciar la luminosidad de la piel, mejorar el tono uniforme del rostro y tratar manchas sin comprometer la barrera cutánea.