Detox: dejar de usar cosméticos convencionales limpia tu organismo de inmediato

Reducir el uso de cosméticos puede disminuir, en pocos días, la presencia de contaminantes químicos y disruptores endocrinos en el organismo, según un estudio científico divulgado recientemente.

La investigación fue realizada por científicos del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm) de Francia, con la participación de cerca de cien jóvenes de entre 18 y 30 años.

Durante cinco días, los participantes redujeron el uso de productos cosméticos y sustituyeron artículos de higiene personal, como jabón y pasta dental, por alternativas libres de fenoles sintéticos, parabenos, ftalatos y éteres de glicol.

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Los investigadores compararon análisis de orina realizados antes y después del experimento.

Descenso significativo de sustancias

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Los resultados, publicados en la revista científica Environment International, evidencian una reducción cercana al 22% en la exposición a ftalatos, en particular al ftalato de monoetilo, un compuesto utilizado para fijar fragancias.

También se observó una disminución de hasta el 30% en el metilparabeno, un conservante considerado un posible disruptor endocrino por organismos europeos.

La caída más significativa se registró en el bisfenol A (BPA), cuya concentración en orina descendió un 39%. Esta sustancia está vinculada a riesgos para la salud, como el cáncer de mama y la infertilidad.

Regulación y exposición indirecta

Aunque el bisfenol A está prohibido en los países de la Unión Europea, su presencia puede persistir debido a la contaminación en procesos industriales o al contacto con envases plásticos, según el Inserm.

El tema forma parte del debate actual en Europa, donde el Parlamento Europeo evaluará posibles cambios en la regulación de cosméticos hacia fines de abril.