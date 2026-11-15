Cuidar tu audición es más fácil con Audical: señales de alerta y la importancia de un chequeo auditivo

Subir el volumen del televisor, pedir que repitan una frase o tener dificultades para seguir una conversación pueden ser señales de pérdida auditiva. A veces, quien experimenta estos cambios no los advierte, pero sí lo hacen sus familiares o amigos. Identificarlos permite consultar a tiempo y conocer el estado de la audición. Desde Audical, la fonoaudióloga Alfonsina de Nava explica cuáles son los principales factores de riesgo, qué indicios conviene observar y qué soluciones existen para mejorar la comunicación y la calidad de vida.

Aunque es más frecuente a medida que envejecemos, la pérdida auditiva puede presentarse a cualquier edad. “No es una condición exclusiva de los adultos mayores. También puede afectar a jóvenes, adultos e incluso niños”, señaló De Nava. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2050 cerca de 2.500 millones de personas —una de cada cuatro en el mundo— vivirán con algún grado de pérdida auditiva.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el envejecimiento, los antecedentes familiares y ciertas enfermedades o infecciones. También puede influir la exposición prolongada a ruidos intensos, como escuchar música a un volumen elevado con auriculares o trabajar en ambientes ruidosos sin protección adecuada. Evitar la exposición excesiva al ruido y realizar controles auditivos periódicos son medidas importantes para cuidar la audición.

Cinco señales para prestar atención

Escuchar bien es fundamental para mantener una comunicación fluida y participar de la vida cotidiana. Cuando la audición disminuye, las conversaciones pueden volverse más difíciles y algunos encuentros sociales, más exigentes. Esto puede llevar a que la persona se retraiga o evite situaciones en las que le cuesta comprender lo que sucede. Además, la evidencia científica ha relacionado la pérdida auditiva con un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

“Cuando una persona empieza a escuchar mejor, también transforma su manera de relacionarse con el mundo. Recupera conversaciones, disfruta más de los encuentros familiares, participa activamente en reuniones y vuelve a percibir sonidos cotidianos que muchas veces había dejado de escuchar”, resaltó De Nava.

Adultos disfrutan de una conversación. Foto: Magnific.

Sin embargo, la disminución auditiva no siempre es evidente. Puede comenzar con pequeñas dificultades en los hábitos cotidianos que, con el tiempo, se vuelven más frecuentes. Estas son cinco señales que pueden advertir un cambio:



Sube el volumen de los dispositivos. Necesita aumentar regularmente el sonido del televisor, la radio o el celular para escuchar con comodidad. Pide que le repitan las cosas. Pregunta con frecuencia “¿Qué dijiste?” o necesita que vuelvan a decirle algunas frases. Le cuesta seguir conversaciones grupales. Tiene dificultades para comprender lo que se habla durante reuniones familiares, almuerzos o encuentros en lugares ruidosos. Confunde algunas palabras. Escucha que alguien está hablando, pero no logra distinguir con claridad determinadas palabras o frases. Busca una mejor posición para escuchar. Se acerca al televisor, procura ubicarse frente a quien habla o mira los labios de la otra persona para comprender mejor.

Detectar a tiempo y encontrar una solución es más fácil de lo que parece

Si reconocés alguna de estas señales en vos o en alguien cercano, dar el primer paso es sencillo. En Audical podés realizarte un chequeo auditivo gratis y recibir orientación profesional para conocer el estado de tu audición e identificar las alternativas más adecuadas para tus necesidades.

La empresa —que tiene 22 centros en 13 ciudades— cuenta con audífonos de distintas tecnologías, diseños y prestaciones, adaptados a diferentes tipos y grados de pérdida auditiva y a los estilos de vida de cada persona. Los dispositivos incorporan tecnología para mejorar la comprensión del habla, reducir el impacto del ruido de fondo y facilitar la comunicación en distintos entornos. Además, Audical ofrece acompañamiento profesional durante todo el proceso, con seguimiento, revisiones, ajustes y mantenimiento a través de su Plan de Cuidado Ilimitado.

La empresa también brinda la posibilidad de realizar una prueba de audífonos para conocer las distintas alternativas y experimentar cómo una solución auditiva puede mejorar la comunicación en situaciones cotidianas. De esta manera, cada persona puede resolver sus inquietudes y tomar una decisión informada con el asesoramiento de profesionales.

Si estás pensando en dar ese paso, este mes podés aprovechar el 2x1 en audífonos Audical: llevá 2 audífonos por el precio de 1. Para dejar de posponer tu audición, agendá tu chequeo auditivo gratis en www.audical.com.uy o a través de la línea nacional 1 88 99.