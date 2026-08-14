Cómo proteger las ruedas de las valijas cuando nos vamos de vacaciones, según expertos

Las ruedas suelen ser una de las partes más castigadas de una valija. Desde las baldosas del aeropuerto hasta las veredas, los pasillos de los hoteles y distintas superficies de la calle, están constantemente expuestas al polvo, la suciedad y los golpes. Por eso, un sencillo truco que comenzó a circular en redes sociales ganó popularidad entre los viajeros: cubrirlas con cinta adhesiva antes de emprender el viaje.

La propuesta no requiere productos especiales ni demasiado tiempo. La idea consiste en crear una pequeña capa protectora alrededor de las ruedas que ayude a reducir el contacto directo con las superficies y, al mismo tiempo, facilite su limpieza al finalizar el recorrido.

Antes de comenzar, es importante limpiar bien las ruedas para retirar restos de polvo o suciedad que puedan quedar atrapados debajo de la cinta. Luego, se puede utilizar cinta transparente o cinta de papel, siempre que tenga un ancho similar al de las ruedas. El procedimiento es sencillo:



Envolver cada rueda con la cinta, siguiendo su forma circular. Colocar hasta tres capas para conseguir una protección mayor. Comprobar que la cinta quede firme y no interfiera con el movimiento de la valija. Una vez terminado el viaje, retirarla y volver a limpiar las ruedas.

La cinta puede reemplazarse después de cada viaje, especialmente si estuvo en contacto con superficies muy sucias.

Mujer con niña pequeña armando la valija. Foto: Freepik.

Uno de los principales objetivos del método es evitar que las ruedas acumulen directamente polvo, barro y otros residuos durante el traslado. Esto puede resultar especialmente útil cuando la valija se mueve por diferentes espacios a lo largo de una misma jornada.

Además, mantenerlas protegidas puede facilitar la limpieza posterior y ayudar a conservarlas en mejores condiciones. Al reducir el contacto directo con algunas superficies, la cinta también puede disminuir la acumulación de suciedad que termina afectando el desplazamiento de la valija.

Sin embargo, no se trata de una protección capaz de evitar todos los daños. Los golpes fuertes, el desgaste propio del uso y los problemas mecánicos pueden afectar las ruedas independientemente de que estén cubiertas.

Quienes utilizan este método también le atribuyen otra utilidad: observar el estado de la cinta después de despachar el equipaje. Si al recuperar la valija las capas aparecen desprendidas, rotas o presentan marcas importantes, podrían indicar que las ruedas estuvieron expuestas a golpes o movimientos bruscos durante el traslado. No obstante, esto no permite determinar por sí solo que el equipaje haya sufrido daños.

Por otra parte, algunos viajeros sostienen que las capas de cinta ayudan a mantener las ruedas más alineadas y reducen ciertos movimientos bruscos durante el desplazamiento. En ese caso, su efectividad dependerá del tipo de rueda, la valija y la manera en que fue colocada.

Cubrir las ruedas con cinta puede ser una alternativa económica para quienes utilizan su valija con frecuencia y buscan mantenerla limpia y prolongar el buen estado de sus componentes. La clave está en colocarla correctamente, retirarla al finalizar el viaje y revisar periódicamente el estado de las ruedas. Si una rueda ya presenta grietas, dificultad para girar o signos de desgaste importante, la cinta no reemplaza una reparación o un cambio de la pieza.

Con base en La Nación/GDA