Cirugía de vanguardia en Círculo Láser: la técnica pionera que transforma el tratamiento del queratocono

La forma de la córnea es determinante para una buena visión. Cuando esta estructura transparente que recubre la parte anterior del ojo se adelgaza y se deforma progresivamente, como ocurre en el queratocono, la visión puede volverse borrosa y distorsionada. Para ampliar las alternativas de tratamiento de esta enfermedad, Círculo Láser incorporó una tecnología pionera en América Latina que permite tallar con láser de femtosegundo pequeños anillos de tejido corneal humano donado, con precisión micrométrica y un diseño adaptado a las características de cada paciente.

La clínica uruguaya se convirtió en el primer centro oftalmológico de América Latina en obtener la licencia para tallar anillos corneales biológicos con el sistema FEMTO LDV Z8, de la empresa suiza Ziemer. Los primeros procedimientos con esta tecnología se realizaron en Montevideo los días 11 y 12 de noviembre, en dos jornadas quirúrgicas encabezadas por las directoras médicas de Círculo Láser, las doctoras Rosina y Carolina Cessio, junto al oftalmólogo dominicano Juan F. Batlle Logroño, especialista en córnea y cirugía refractiva y referente internacional de la técnica CAIRS.

La sigla CAIRS corresponde a Corneal Allogenic Intrastromal Ring Segments, que puede traducirse como segmentos de anillo intraestromal de tejido corneal donado. El procedimiento consiste en implantar pequeños arcos de tejido corneal humano dentro de la córnea del paciente. Una vez colocados, estos segmentos ayudan a modificar su curvatura y regularizar su forma, con el objetivo de mejorar la calidad visual.

La técnica fue desarrollada por la oftalmóloga Soosan Jacob, en India, y se extendió durante la última década a centros especializados de distintos países. A diferencia de los anillos intracorneales tradicionales, fabricados con materiales sintéticos, los CAIRS se elaboran a partir de tejido humano donado. Esto favorece su integración en la córnea y amplía las posibilidades de tratamiento para algunos pacientes, incluidos aquellos con córneas más delgadas.

Equipo de Círculo Láser realiza los primeros tratamientos con la técnica CAIRS. Foto: Butiá Films.

Más precisión en el diseño de los segmentos

La novedad que incorpora Círculo Láser está en la forma de preparar esos pequeños fragmentos de tejido. En la mayoría de los centros que realizan CAIRS, los segmentos se cortan manualmente con instrumentos específicos. Con la nueva aplicación del FEMTO LDV Z8, ese trabajo pasa a realizarlo el láser, que permite definir con precisión de micras la longitud del arco, el ancho y el grosor de cada segmento, de acuerdo con un diseño planificado para la córnea de cada paciente.

“Anteriormente tenía que hacerse de forma manual, de forma imprecisa. Ahora, con un buen plan que se hace de antemano, sabemos exactamente cómo quedarán esos segmentos y cómo los colocaremos dentro de un túnel en la córnea”, explicó el doctor Batlle Logroño durante su participación en las primeras intervenciones.

El mismo equipo láser se utiliza para crear el túnel dentro de la córnea donde luego se alojan los segmentos. De esta manera, tanto la preparación del tejido como la creación del espacio que lo recibe se realizan con la misma plataforma tecnológica. Al partir de una planificación previa para cada cirugía, el láser permite obtener segmentos más uniformes y reproducibles, y adaptar su diseño a las necesidades particulares del paciente.

Batlle Logroño, formado en Tulane University y en el Bascom Palmer Eye Institute de la Universidad de Miami, es director médico de la Fundación Banco de Córneas de República Dominicana y fue pionero de la técnica CAIRS en su país. Su participación en Montevideo permitió compartir su experiencia con el equipo de Círculo Láser en la incorporación de esta modalidad de tratamiento. “Es un gran placer y honor participar en esta clínica, con este equipo de tan alta calidad humana y técnica oftálmica”, expresó el especialista.

También destacó las diferencias entre los segmentos biológicos y los anillos sintéticos. Mientras que estos últimos pueden presentar complicaciones como el desplazamiento del implante o su extrusión, es decir, que salga parcialmente de la córnea, los segmentos de tejido humano tienen una mejor integración biológica.

Equipo de Círculo Láser realiza los primeros tratamientos con la técnica CAIRS. Foto: Butiá Films.

Qué es el queratocono y cómo se trata

El queratocono es una enfermedad ocular en la que la córnea pierde progresivamente su forma regular, se adelgaza y adopta una forma cónica. Como consecuencia, la luz no se enfoca correctamente y la visión puede volverse borrosa o distorsionada. En etapas avanzadas, los anteojos pueden dejar de ser suficientes para corregir el problema.

Aunque suele ser poco conocida, esta condición es más frecuente de lo que se cree. Un metaanálisis publicado en 2025 en la revista científica Cornea, que reunió 55 estudios de distintos países, estimó una prevalencia de 289 casos cada 100.000 personas, aproximadamente una de cada 350. El grupo de edad con mayor cantidad de diagnósticos es el de 20 a 29 años, por lo que afecta especialmente a personas jóvenes.

El tratamiento depende de la etapa de la enfermedad y de las características de la córnea. El crosslinking corneal es un procedimiento que fortalece el tejido y se utiliza para detener la progresión del queratocono. Para rehabilitar la visión se utilizan los anillos intracorneales, entre ellos los CAIRS, que regularizan la curvatura de la córnea y mejoran la calidad visual. Se trata de tratamientos complementarios, que el especialista indica según la evaluación de cada paciente.

Dentro de los anillos intracorneales, CAIRS se distingue por el uso de tejido corneal humano donado. La posibilidad de tallar los segmentos con láser permite personalizar sus dimensiones y planificar con mayor exactitud su colocación. No se trata de una solución indicada para todos los pacientes con queratocono: la evaluación especializada es la que determina qué procedimiento resulta adecuado en cada situación.

Círculo Láser es el primer sanatorio de ojos del país y el primer centro de América Latina en tallar con láser los segmentos CAIRS. Foto: Cortesía Círculo Láser.

Una trayectoria de innovación en cirugía ocular

La incorporación de esta licencia se suma a la trayectoria de Círculo Láser en el desarrollo de la oftalmología en Uruguay. Fundada en 1992 por el doctor Eduardo Cessio y Alicia Vulcano, la institución fue el primer sanatorio de ojos del país. En 2005 fue designada Centro de Referencia para Latinoamérica por la empresa estadounidense AMO-VISX y, a lo largo de más de tres décadas, ha impulsado la incorporación de tecnología láser para la cirugía ocular.

La clínica también fue la primera del país en incorporar un láser de femtosegundo. El sistema FEMTO LDV Z8, de Ziemer, ya se utiliza en procedimientos de cirugía refractiva, catarata y córnea. Con la nueva licencia para el tallado de segmentos CAIRS, incorpora una aplicación que hasta ahora no estaba disponible en ningún otro centro de América Latina.

Así, a 34 años de su fundación, Círculo Láser suma un nuevo hito a su historia: una tecnología pionera en la región que combina tejido corneal humano donado, planificación personalizada y precisión láser para ampliar las alternativas en el tratamiento del queratocono.