Cada cuánto se deben lavar las sábanas y qué cuidados ayudan a mantenerlas limpias por más tiempo

Las sábanas cumplen un papel importante en la calidad del descanso. Más allá de aportar comodidad, mantenerlas limpias contribuye a conservar un ambiente agradable e higiénico durante las horas de sueño.

Pasamos una parte importante de nuestra vida en la cama, por lo que cuidar la limpieza de este espacio es fundamental. Durante la noche, las sábanas están en contacto permanente con la piel y pueden acumular distintos residuos, además de sudor y células muertas.

Por eso, establecer una rutina de lavado permite mantener la ropa de cama fresca y en buenas condiciones.

Cada cuánto conviene lavar las sábanas

La recomendación general es lavar las sábanas al menos una vez cada siete días. Mantener esta frecuencia ayuda a retirar las células muertas de la piel, los restos de sudor y otros residuos que se acumulan durante la semana.

Además, una limpieza regular contribuye a prevenir la proliferación de ácaros y otros microorganismos que pueden acumularse en la ropa de cama mientras dormimos.

Sin embargo, hay situaciones que pueden hacer necesario aumentar la frecuencia del lavado. Por ejemplo, cuando se duerme con mascotas en la cama, se transpira en exceso debido a las altas temperaturas o durante una enfermedad. También es aconsejable prestar especial atención a la limpieza si se presentan alergias, asma o problemas en la piel.

Cómo lavar las sábanas para conservarlas mejor

Además de establecer una frecuencia adecuada, algunos cuidados durante el lavado ayudan a mantener las sábanas en buenas condiciones y a prolongar la vida útil de los tejidos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Separar la ropa por colores: lavar las sábanas junto con prendas de tonos similares ayuda a evitar que los colores se transfieran y permite conservar su apariencia.

Revisar las etiquetas: allí se indica la temperatura adecuada del agua y las recomendaciones de lavado que permiten evitar daños en los tejidos.

Lavar las sábanas por separado: hacerlo permite que tengan suficiente espacio para moverse dentro del lavarropas y favorece una limpieza más profunda.

Foto: Unsplash.

No sobrecargar el lavarropas : dejar espacio suficiente facilita el movimiento de las sábanas durante el lavado y contribuye a una mejor limpieza.

: dejar espacio suficiente facilita el movimiento de las sábanas durante el lavado y contribuye a una mejor limpieza. Usar una cantidad moderada de detergente: respetar la cantidad adecuada ayuda a conservar la suavidad y la textura de la ropa de cama.

Mantener una rutina de lavado adecuada permite disfrutar de una cama más limpia y fresca y, al mismo tiempo, cuidar los tejidos para conservar durante más tiempo esa sensación de ropa de cama recién lavada.

En base a El Universal/GDA