Botiquín de primeros auxilios en casa: qué elementos debe incluir y cómo tenerlo preparado

Una cortadura, una astilla o un malestar estomacal son algunos de los imprevistos que pueden ocurrir en cualquier hogar.

Ante estas situaciones, contar con un botiquín de primeros auxilios bien equipado permite tener a mano los elementos básicos para atender pequeños accidentes y actuar con mayor tranquilidad.

Aunque no reemplaza la atención médica cuando es necesaria, disponer de estos materiales es una medida de prevención útil para toda la familia.

Qué debe incluir un botiquín de primeros auxilios

Para estar preparados ante una emergencia, hay una serie de elementos que conviene tener en casa:

Alcohol.

Agua oxigenada.

Jabón.

Gel antibacterial.

Gasas.

Vendas.

Cinta adhesiva.

Guantes descartables.

Tijeras.

Hisopos.

Pinzas.

Navaja.

Alfileres.

Termómetro.

Gotero.

Caja de fósforos.

Compresas de frío y calor.

Manual de primeros auxilios.

Aspirinas.

Antiácidos.

Medicamentos de uso personal.

En cuanto a los medicamentos, algunos protocolos recomiendan no incluir fármacos de uso general en el botiquín para evitar la automedicación o posibles intoxicaciones. Si se incorporan, deben mantenerse bajo supervisión médica.

Cómo guardar y organizar los elementos

Una de las recomendaciones es utilizar una caja de plástico resistente y transparente, que sea fácil de transportar y abrir. De esta manera, se puede identificar rápidamente qué contiene y acceder a los materiales cuando sea necesario.

También es importante que el botiquín esté organizado y que sus elementos puedan encontrarse con facilidad.

Rodilla lastimada. Foto. Pixabay

Otros elementos útiles para tener en casa

Además de los materiales básicos de primeros auxilios, hay otros artículos que pueden resultar de utilidad ante una emergencia:

Una agenda con teléfonos de emergencia, incluidos los contactos de médicos y servicios locales de atención.

Formularios con los antecedentes médicos de cada integrante de la familia.

Información sobre la cobertura de salud.

Una batería recargable y su cargador.

Una linterna pequeña.

Lapicera y libreta.

Tener estos elementos reunidos en un mismo lugar permite contar con información y herramientas útiles ante situaciones inesperadas. La preparación y la organización son parte de la prevención en el hogar.

En base a El Universal/GDA