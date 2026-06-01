Alessandra Rampolla reveló cuál es la clave de un buen amante y por qué no existe una fórmula universal

Hablar de sexualidad de manera abierta y sin prejuicios ha sido una de las características que marcaron la trayectoria de la sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla. En una entrevista realizada años atrás para un programa de televisión argentino, la especialista reflexionó sobre una pregunta que suele generar interés: qué distingue a una persona que es considerada una buena pareja en la intimidad.

Durante la conversación, Rampolla fue consultada acerca de si las habilidades vinculadas a la sexualidad son innatas o pueden desarrollarse con el tiempo. Su respuesta fue clara: considera que se aprenden y que cualquier persona puede mejorar en ese aspecto.

Según explicó, una de las cualidades más importantes es la disposición a conocer y descubrir a la otra persona. Para ella, el error más habitual consiste en pensar que existe una receta universal que funciona con todo el mundo.

Cada persona es diferente

La especialista señaló que cada individuo tiene gustos, preferencias y formas distintas de vivir la intimidad. Por eso, sostuvo que quienes creen tener respuestas definitivas suelen pasar por alto un aspecto fundamental: la necesidad de prestar atención a la experiencia del otro.

En ese sentido, planteó que una actitud abierta y curiosa permite acercarse a cada vínculo como una experiencia nueva, sin asumir que lo que funcionó en una relación necesariamente servirá en otra.

Durante la entrevista, una de las panelistas comentó que algunas personas, especialmente algunos hombres, suelen mostrarse excesivamente seguras de sí mismas cuando se trata de relaciones íntimas. Rampolla respondió que la verdadera habilidad no pasa por la confianza desmedida, sino por la capacidad de observar, escuchar y aprender.

La importancia de la comunicación

Para la sexóloga, el entusiasmo por descubrir qué le gusta a la otra persona favorece una conexión más genuina. Esa actitud, explicó, obliga a enfocarse en las necesidades, sensaciones y preferencias del otro en lugar de concentrarse únicamente en lo que uno cree hacer bien.

Rampolla sostuvo además que la sexualidad es un espacio de aprendizaje permanente, donde la comunicación ocupa un lugar central. A su entender, nadie puede saber de antemano cómo es la experiencia de otra persona, por lo que el diálogo, la observación y la disposición a conocer son herramientas esenciales.

Alessandra Rampolla reveló cuál fue la consulta sexológica más insólita que le hicieron Foto: Instagram

Desde esa perspectiva, concluyó que ser un buen amante no depende de técnicas predeterminadas ni de fórmulas mágicas, sino de la capacidad de acercarse al otro con interés genuino, apertura y voluntad de aprender en cada encuentro.

En base a La Nación/GDA