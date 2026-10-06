Agua oxigenada o percarbonato de sodio: qué conviene para quitar manchas

A la hora de intentar quitar una mancha de la ropa, el agua oxigenada y el percarbonato de sodio pueden parecer productos similares. Sin embargo, su comportamiento no es exactamente el mismo. La diferencia está relacionada con su composición química, su estabilidad y el nivel de pH que alcanza cada uno al entrar en contacto con el agua.

El agua oxigenada consiste en una solución líquida de peróxido de hidrógeno disuelto en agua. Por eso puede utilizarse directamente sobre determinadas manchas.

El percarbonato de sodio, en cambio, es un producto sólido que, al disolverse, libera peróxido de hidrógeno y carbonato de sodio. Este proceso modifica el medio en el que actúa el peróxido y genera condiciones más alcalinas.

El papel del pH

La explicación publicada por la cuenta Ciencia con X • Química señala que esa alcalinidad es una de las claves para entender la diferencia entre ambos productos.

Cuando el percarbonato se disuelve, aumenta el pH de la solución. Como consecuencia, una parte del peróxido adopta una forma química con carga negativa que puede atacar con mayor eficacia las moléculas responsables de la pigmentación de las manchas.

Por esta razón, el percarbonato resulta más apropiado para procesos de remojo o para incorporarlo a un ciclo completo de lavado.

Por qué el agua oxigenada es más estable

El peróxido de hidrógeno es una sustancia inestable que puede transformarse en agua y oxígeno. Si esa reacción se produjera rápidamente dentro del envase, parte del producto se perdería antes de ser utilizado.

Para evitarlo, el agua oxigenada comercial suele incorporar estabilizantes y mantener un pH ligeramente ácido. En esas condiciones, la mayor parte del peróxido permanece como H2O2 y se genera una menor cantidad de la especie que favorece el blanqueo.

Almohada con manchas amarillas previo a ingresar al lavarropa. Foto: Chat GPT

Esta característica ayuda a preservar el producto, aunque también significa que su acción no necesariamente tendrá la misma intensidad frente a todos los tipos de manchas.

Dos usos diferentes

El agua oxigenada puede resultar práctica cuando se busca actuar de manera rápida y localizada sobre una mancha. El percarbonato, por sus características químicas, está más orientado a procesos de lavado completo o remojo.

De todos modos, el resultado no depende solamente del producto utilizado. También influyen variables como la temperatura, el tipo de tejido, la concentración y el tiempo durante el cual la sustancia permanece en contacto con la ropa.

En base a El Tiempo/GDA