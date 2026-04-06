Adiós a los mitos: la ciencia descubre el verdadero "Punto G" masculino y no es donde se pensaba

Un reciente estudio científico sobre el pene reveló el descubrimiento del llamado “punto G masculino”, es decir, una zona erógena de alta sensibilidad y mayor placer sexual en los hombres. Según los investigadores, esta área se denomina delta del frénulo, una región triangular ubicada en la cara ventral (inferior) del pene, donde el glande se conecta con el cuerpo.

El hallazgo advierte que esta zona puede verse afectada por la circuncisión, y que durante años ha sido ignorada en los libros de anatomía y en la formación quirúrgica.

“Aunque esto pueda parecer evidente para quienes prestan atención a las sensaciones de su pene durante la actividad sexual, nuestro trabajo valida científicamente la existencia de una región anatómica ventral que actúa como un centro de sensación sexual”, explican los autores del estudio, liderados por Alfonso Cepeda-Emiliani, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Hasta ahora, gran parte de la anatomía masculina consideraba al glande como el principal centro de sensibilidad genital. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que el delta del frénulo posee una mayor densidad de terminaciones nerviosas, lo que lo convierte en una zona potencialmente más sensible.

Además, esta región concentra una alta cantidad de corpúsculos sensoriales, es decir, receptores táctiles especializados formados por agrupaciones de nervios. En el delta del frénulo, estos corpúsculos pueden agruparse en conjuntos de hasta 17, mientras que en el glande aparecen de forma más dispersa.

Entre ellos se encuentran los corpúsculos de Krause, previamente asociados a la detección de microvibraciones en los genitales durante el contacto piel con piel, y considerados clave en el placer sexual.

Los investigadores subrayan la importancia de que los profesionales que realizan circuncisiones tengan en cuenta el delta del frénulo, ya que algunas técnicas implican cortes que pueden dañar esta zona y reducir la sensibilidad sexual, especialmente si se elimina completamente el frénulo.

Delta del frénulo y su relevancia en la medicina sexual

El delta del frénulo fue identificado y nombrado en 2001 por Ken McGrath, de la Universidad de Tecnología de Auckland, en Nueva Zelanda. Su nombre hace referencia a su forma triangular, ubicada en la parte inferior del pene, entre las estructuras del glande. En su extremo se encuentra el frénulo, un pequeño pliegue de piel que conecta el prepucio con el pene. McGrath fue también quien lo denominó “punto G masculino”, por su similitud funcional con el punto G femenino, aunque esta terminología no llegó a popularizarse ampliamente.

Los autores del estudio destacan que la escasa atención histórica a esta región evidencia vacíos en campos como la medicina sexual y la urología. Actualmente, el equipo continúa investigando la anatomía y sensibilidad de los genitales femeninos.