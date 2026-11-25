Cuando se habla de tequila es muy probable que la primera imagen que venga a la cabeza sea la de un shot, acompañado de sal y limón, en medio de una fiesta. Sin embargo, detrás de esta bebida emblemática de México hay un universo bastante más amplio: diferentes variedades, procesos de elaboración, perfiles de sabor y posibilidades de consumo que van mucho más allá de esa forma famosa de tomarlo.

Con el propósito de acercar ese mundo al público y promover un mayor conocimiento del producto, el pasado 19 de noviembre la marca Tequila 1800 organizó una degustación en el restaurante Charo, en Montevideo.

La actividad estuvo a cargo de Carlos Espinoza, Brand Education & Experience Senior Manager de Casa Cuervo, quien guió a los participantes por un recorrido en el que pudieron probar distintos tipos de tequila y conocer sus características. También hubo espacio para acercarse al mezcal y a la materia prima que ambos tienen en común: el agave. Para esto, entre los elementos de la experiencia se incluyó un trozo de agave, que los asistentes pudieron observar, tocar y hasta probar.

Carlos Espinoza, Brand Education & Experience Senior Manager de Casa Cuervo. Foto: Natalia Candia

La propuesta buscó poner en contexto una bebida que tiene un fuerte vínculo con la identidad mexicana y que, al mismo tiempo, ha ganado protagonismo en distintos mercados del mundo. “Es una bebida completamente cultural y emblemática para México. Se ha vuelto un orgullo exportarla y compartirla con el mundo”, explicó Espinoza. Para el especialista, el tequila funciona hoy como una carta de presentación del país y representa una forma de compartir su cultura con otras regiones.

Ese crecimiento internacional también se refleja en la evolución de los consumidores, que muestran cada vez más interés por conocer qué hay detrás de la bebida. Según Espinoza, ya no se trata solamente de consumir tequila, sino también de entender el carácter del agave y los procesos de producción: una evolución que plantea nuevos desafíos para las compañías del sector.

El agave es, precisamente, uno de los aspectos centrales para comprender el producto. Se trata de una materia prima que necesita al menos ocho años para alcanzar su madurez, según explicó Espinoza. Además, el tequila tiene una particularidad: su producción está limitada a determinadas zonas de cinco estados de México. A diferencia de otros destilados, como el whisky, que puede elaborarse en distintos países, su origen y producción están ligados a ese territorio.

Tequila 1800. Foto: Natalia Candia

En cuanto a sus variedades, durante la degustación en Montevideo se abordaron las diferencias entre los tequilas blanco, reposado, añejo y extra añejo. También se habló del cristalino, que, según aclaró Espinoza, no constituye una categoría en sí misma, sino un estilo que puede corresponder a tequilas reposados, añejos o extra añejos.

El interés por conocer estas diferencias es parte de un cambio en los hábitos de consumo. El tequila blanco, que durante años fue una de las variedades menos comprendidas, se ha convertido en una de las más populares. También despierta interés el origen de los productos, sus características y las distintas formas de elaboración.

Leonardo Brettas, director regional para América Latina y el Caribe de Casa Cuervo, señaló que el trabajo de la compañía pasa justamente por desarrollar ese conocimiento entre los consumidores. Con presencia comercial en Uruguay desde hace años, observa una evolución del mercado local. “Personalmente vengo a Uruguay desde 2005 y el mercado viene cobrando una importancia cada vez más grande”, comentó.

En el país, el consumo se reparte, según su percepción, entre los shots y la coctelería, aunque considera que el crecimiento más marcado viene de la mano de esta última. La margarita, por ejemplo, es uno de los cócteles con tequila más habituales en las cartas de bares y restaurantes locales, mientras que la paloma, preparada con tequila y jugo de pomelo, también empieza a ganar terreno en distintos mercados.

Tequila 1800. Foto: Natalia Candia

Pero la coctelería es solo una de las posibilidades. La diversidad de productos permite encontrar opciones para diferentes momentos y formas de consumo: desde un tequila blanco pensado para preparar cócteles hasta variedades de mayor complejidad, destinadas a disfrutarse solas y con más tiempo. Brettas mencionó como ejemplo el 1800 Milenio, un tequila extra añejo que formó parte de la propuesta de degustación y se llevó todos los aplausos. No en vano, en 2024 fue distinguido como el mejor tequila de su categoría en el International Wine & Spirit Competition (IWSC).

Cómo servirlo y con qué acompañarlo

Conocer las variedades también implica aprender a servirlas. Uno de los puntos en los que Espinoza hizo hincapié durante la degustación fue la importancia de la copa y la temperatura. Para disfrutar de los distintos tipos de tequila recomienda utilizar una copa de vino blanco o una copa tequilera. La forma del recipiente permite apreciar mejor los aromas y las características del destilado.

La temperatura también incide en la experiencia. Espinoza recomienda servirlo entre los 15 y los 18 grados, dependiendo de la temperatura ambiente. De esa manera, explicó, se controla la evaporación del alcohol y se evita que su presencia domine las primeras sensaciones en nariz y boca, permitiendo apreciar mejor los aromas y sabores.

Tequila 1800. Foto: Natalia Candia

La gastronomía ofrece otro camino para descubrir las posibilidades del tequila. Así como sucede con el vino, las distintas variedades pueden acompañar diferentes alimentos. Para el blanco, Espinoza sugirió probar quesos como parmesano, brie o camembert. En el caso de los reposados y añejos, mencionó los chocolates con un porcentaje de cacao de entre 70% y 75%, además de frutos secos como almendras y nueces.

Tequila 1800. Foto: Natalia Candia

Los añejos también pueden acompañar platos intensos y condimentados o postres de chocolate, vainilla y frutos secos. Los extra añejos, en cambio, suelen disfrutarse solos, en momentos más pausados, incluso acompañando una conversación o una sobremesa.

La invitación de 1800 es a dejar de pensar en el tequila como una bebida asociada exclusivamente a una ocasión o una determinada forma de consumo. Conocer sus variedades, prestar atención a sus aromas y descubrir qué alimentos pueden acompañarlo son algunas de las maneras de acercarse a una categoría que tiene mucho para ofrecer.

