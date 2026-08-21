Qué le pasa al cuerpo si comés una zanahoria todos los días
Este vegetal aporta vitamina A, C y B6, además de carotenoides y minerales; incorporarlo a la alimentación diaria puede aportar distintos beneficios para la salud.
La zanahoria es una raíz que forma parte de la familia de las umbelíferas y puede incorporarse a numerosas preparaciones, desde ensaladas y salteados hasta cremas y acompañamientos. También puede consumirse cruda, hervida o asada.
Originaria de Asia, es un alimento de bajo contenido calórico: aporta 40 calorías cada 100 gramos y cerca del 90% de su composición corresponde a agua.
Entre sus principales componentes se encuentran la vitamina A y los carotenoides, especialmente betacaroteno y luteína. También aporta vitamina C y B6, además de minerales como potasio, magnesio, hierro, fósforo y calcio.
Qué beneficios aporta comer zanahoria
La zanahoria contiene propiedades antioxidantes y diferentes nutrientes que contribuyen al funcionamiento del organismo. Entre sus principales beneficios se encuentran:
- Favorece la salud ocular, de la piel y de las mucosas.
- Contribuye al correcto funcionamiento del sistema muscular y nervioso.
- Sus antioxidantes ayudan a proteger las células frente a la acción de los radicales libres.
- Puede contribuir a mantener la salud de la piel y minimizar el envejecimiento de los órganos.
- Favorece la salud cardiovascular.
- Tiene efecto diurético y puede ayudar a evitar la retención de líquidos.
- La vitamina A que aporta es importante para la salud visual. Su déficit puede provocar problemas de visión.
Además, según la información proporcionada, la zanahoria puede favorecer el sistema nervioso y contribuir al descanso.
Cómo incorporar zanahoria a la alimentación
Una de las opciones mencionadas para consumir zanahoria diariamente es preparar jugo de naranja con zanahoria, especialmente durante el desayuno.
La combinación aporta vitamina C, calcio, magnesio, betacaroteno, ácido fólico, fósforo, potasio, cobre y zinc. Según la nota, también contribuye a normalizar los niveles de colesterol en sangre y a reforzar el sistema inmunitario.
Por otro lado, si las zanahorias pierden frescura y humedad, existe un método sencillo para recuperarlas. Se deben colocar en un recipiente con agua, taparlo y guardarlo en la heladera. Después de 24 horas, estarán listas para consumir.
En base a La Nación/GDA
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