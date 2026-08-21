Qué le pasa al cuerpo si comés una zanahoria todos los días

La zanahoria es una raíz que forma parte de la familia de las umbelíferas y puede incorporarse a numerosas preparaciones, desde ensaladas y salteados hasta cremas y acompañamientos. También puede consumirse cruda, hervida o asada.

Originaria de Asia, es un alimento de bajo contenido calórico: aporta 40 calorías cada 100 gramos y cerca del 90% de su composición corresponde a agua.

Entre sus principales componentes se encuentran la vitamina A y los carotenoides, especialmente betacaroteno y luteína. También aporta vitamina C y B6, además de minerales como potasio, magnesio, hierro, fósforo y calcio.

Qué beneficios aporta comer zanahoria

La zanahoria contiene propiedades antioxidantes y diferentes nutrientes que contribuyen al funcionamiento del organismo. Entre sus principales beneficios se encuentran:

- Favorece la salud ocular, de la piel y de las mucosas.

- Contribuye al correcto funcionamiento del sistema muscular y nervioso.

- Sus antioxidantes ayudan a proteger las células frente a la acción de los radicales libres.

- Puede contribuir a mantener la salud de la piel y minimizar el envejecimiento de los órganos.

- Favorece la salud cardiovascular.

- Tiene efecto diurético y puede ayudar a evitar la retención de líquidos.

- La vitamina A que aporta es importante para la salud visual. Su déficit puede provocar problemas de visión.

Además, según la información proporcionada, la zanahoria puede favorecer el sistema nervioso y contribuir al descanso.

Cómo incorporar zanahoria a la alimentación

Una de las opciones mencionadas para consumir zanahoria diariamente es preparar jugo de naranja con zanahoria, especialmente durante el desayuno.

Zanahoria. Foto: Pixabay.

La combinación aporta vitamina C, calcio, magnesio, betacaroteno, ácido fólico, fósforo, potasio, cobre y zinc. Según la nota, también contribuye a normalizar los niveles de colesterol en sangre y a reforzar el sistema inmunitario.

Por otro lado, si las zanahorias pierden frescura y humedad, existe un método sencillo para recuperarlas. Se deben colocar en un recipiente con agua, taparlo y guardarlo en la heladera. Después de 24 horas, estarán listas para consumir.

En base a La Nación/GDA