Médico Aurelio Rojas revela cuál es el fruto seco que reduce hasta un 10% el colesterol malo

Las nueces figuran desde hace años entre los alimentos más recomendados para cuidar la salud cardiovascular. Su combinación de grasas insaturadas, fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos hizo que numerosos estudios analizaran su impacto sobre distintos factores de riesgo, y buena parte de esa evidencia fue repasada recientemente por el médico Aurelio Rojas durante una intervención sobre alimentación y salud del corazón.

Según explicó el especialista, uno de los principales beneficios asociados al consumo habitual de nueces es su efecto sobre el colesterol LDL oxidado, una forma del llamado "colesterol malo" vinculada con un mayor riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. De acuerdo con Rojas, un metaanálisis publicado en la revista científica American Journal of Clinical Nutrition encontró reducciones de hasta un 10% en este marcador entre las personas que incorporaban nueces de manera regular a su alimentación.

El médico también señaló que este fruto seco podría contribuir a mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador utilizado para evaluar el funcionamiento del sistema cardiovascular y la capacidad del organismo para adaptarse al estrés. Según explicó, este efecto estaría relacionado con una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático, encargado de favorecer los procesos de descanso y recuperación.

Otro de los aspectos destacados fue su posible acción antiinflamatoria. Rojas indicó que distintos estudios observaron disminuciones de entre un 10% y un 15% en los niveles de proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us), un marcador de inflamación sistémica que suele utilizarse para estimar el riesgo cardiovascular.

Nueces pecan Foto Freepik

Como respaldo adicional, el especialista mencionó los resultados del estudio PREDIMED, una de las investigaciones más importantes sobre alimentación y prevención cardiovascular. Según señaló, los participantes que consumían alrededor de 30 gramos de nueces por día —equivalentes aproximadamente a seis u ocho unidades, dependiendo de su tamaño— presentaban un riesgo cerca de un 30% menor de sufrir un infarto en comparación con quienes no mantenían ese hábito.

A partir de estos hallazgos, Rojas sostuvo que incorporar una pequeña porción de nueces a la alimentación diaria puede ser una estrategia sencilla para favorecer la salud del corazón. No obstante, los beneficios observados corresponden a estudios realizados en el contexto de patrones de alimentación saludables, por lo que las nueces no sustituyen otras medidas preventivas, como mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física de forma regular y controlar los factores de riesgo cardiovascular.

Con base en El Tiempo/GDA