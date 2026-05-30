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El País Bienestar Nutrición

La razón respaldada por la ciencia para incorporar una pequeña cantidad de semillas de papaya a tus batidos

Tienen un sabor intenso y compuestos fenólicos esenciales para complementar una alimentación diaria equilibrada.

El País
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30/05/2026, 05:00
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Foto: Pickpik.

Las semillas de papaya han ganado popularidad por sus propiedades nutricionales y por los posibles beneficios que aportan al organismo cuando se consumen en ayunas. Aunque muchas personas suelen desecharlas, estos pequeños componentes de la fruta contienen antioxidantes, compuestos fenólicos y nutrientes que podrían favorecer la digestión, apoyar el funcionamiento intestinal y contribuir al bienestar general del cuerpo.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Applied Biological Chemistry, las semillas de papaya contienen compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. La investigación señala que sustancias presentes en estas semillas podrían ayudar a combatir el estrés oxidativo y apoyar distintos procesos metabólicos.

Beneficios de las semillas de papaya para el cuerpo

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Imagen: Easy Peasy AI.

Consumir semillas de papaya en ayunas puede aportar distintos beneficios para el organismo gracias a su contenido de antioxidantes, compuestos naturales y nutrientes esenciales. Su inclusión en la alimentación saludable ha llamado la atención por su posible apoyo a la digestión, el metabolismo y el bienestar general.

  • Favorecen la salud digestiva y el tránsito intestinal.
  • Aportan antioxidantes que ayudan a proteger las células.
  • Contribuyen al equilibrio del sistema digestivo.
  • Pueden apoyar el funcionamiento natural del hígado.
  • Ayudan a complementar una alimentación saludable y equilibrada.

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Razones para consumir semillas de papaya diariamente

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Foto: Public Domain Pictures.

Las semillas de papaya pueden incorporarse fácilmente en la rutina alimentaria debido a su aporte de compuestos naturales y nutrientes que benefician distintas funciones del organismo. Consumidas con moderación, se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan complementar hábitos saludables de forma natural.

  • Son una fuente natural de antioxidantes y compuestos bioactivos.
  • Pueden complementar una dieta enfocada en el bienestar digestivo.
  • Ayudan a aprovechar al máximo las propiedades nutricionales de la papaya.
  • Su consumo es práctico y fácil de incluir en batidos saludables o frutas.
  • Contribuyen a mantener hábitos alimenticios saludables diariamente.

Para consumir semillas de papaya en ayunas de forma correcta, especialistas recomiendan hacerlo con moderación e incorporarlas gradualmente en la alimentación. Una de las maneras más comunes es ingerir una pequeña cantidad de semillas frescas junto con agua, jugo natural o mezcladas en batidos durante las primeras horas del día. También pueden combinarse con la pulpa de la papaya para facilitar su consumo y aprovechar mejor sus propiedades nutricionales. Debido a su sabor intenso y concentración de compuestos naturales, lo ideal es evitar excesos y mantener una dieta equilibrada acompañada de hábitos saludables.

Papaya
Papaya.
Foto: Pixabay.
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