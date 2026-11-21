The Conversation*

Si pasea por el expositor de lácteos del supermercado y ve la palabra “microbiota” en un yogur, automáticamente llamará su atención de entre todos los demás yogures.

Pasa lo mismo cuando un producto lleva rótulos como “bienestar digestivo” o “antioxidante”: son palabras que nos “suenan a ciencia”. Y eso, aunque no conozcamos del todo su significado, las reviste de cierto aire de importancia.

¿Cuánto valor le damos a un término, simplemente porque suena científico? ¿Y cómo adquirió ese poder de convencernos?

Palabras que salen del laboratorio

Hay palabras, como “cortisol” o “antioxidantes”, que proceden de la jerga científica y ahora están en las conversaciones del día a día, en las redes sociales, en pódcasts y en campañas publicitarias. Moléculas como el colesterol, que juegan un papel complejo, pueden terminar resumidas en un vídeo de un minuto, convertidas en tendencia, y ocupar un estante completo del supermercado: el de los alimentos que prometen reducir sus niveles en el organismo.

De alguna manera, la ciencia ha encontrado el puente para transmitir términos complejos al ciudadano de a pie. Sin embargo, en la transición de una cosa a otra, debemos prestar atención a algo importante: la ciencia necesita contexto, mientras las noticias y las redes sociales piden certezas fáciles de consumir, lo más breves y rápidas que sea posible.

Cuando algo no se explica en tres palabras

Para comenzar, existe un término muy utilizado para referirse al grado de duda que puede existir sobre el resultado de una medición, cálculo o fenómeno estudiado, ya que no siempre es posible conocerlo con total precisión o seguridad: “incertidumbre”.

Pero, si no tenemos claro cómo funciona el método científico, podemos caer en el error de deducir, a partir de una investigación que relaciona dos factores, que uno causa directamente al otro.

También podríamos obviar que el resultado de un experimento haya sido probado solo en un grupo específico de personas y convertirlo en una recomendación para toda la población. O, incluso, confundir una hipótesis como un hecho demostrado.

Así, para comprender un estudio científico y sacar conclusiones para el mundo real, no basta identificar el resultado final. Es fundamental conocer el contexto completo: cómo se realizó, quiénes participaron, el tamaño del efecto, cuáles fueron sus limitaciones y hasta dónde se observaron sus beneficios.

Gente de compras en gondola de alimentos envasados de supermercado TaTa, consumo, Mvdeo., ND 20150916, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais Archivo El Pais

En internet, la información no funciona igual

Cada vez más internautas acceden a las noticias de forma casual o accidental porque se topan con ellas en las redes sociales, sobre todo, en el caso de los jóvenes de 18 a 29 años.

En este contexto, además, la información científica compite con entretenimiento, publicidad, opiniones y miles de mensajes diseñados para captar nuestra atención.

Esto ayuda a explicar por qué un resultado experimental complejo puede terminar convertido en una frase breve, una infografía o un vídeo de pocos minutos que puede dar mensajes confusos y erróneos.

En la misma línea, un análisis reciente de Pew Research Center demuestra que las redes favorecen este patrón de consumo, al enviar volúmenes masivos de tráfico hacia artículos informativos cortos.

Sin embargo, brevedad no significa necesariamente mayor atención. El mismo estudio encontró que los usuarios de móvil dedicaban, en promedio, 57 segundos a los artículos cortos (101-999 palabras) y 123 segundos a los largos (1 000 palabras o más). Así, aunque el formato rápido facilita el acceso –los vídeos o artículos breves reciben muchas visitas–, esto no determina la profundidad del consumo. La buena noticia es que los usuarios también están dispuestos a dedicar tiempo a contenidos extensos cuando estos consiguen captar su interés.

Del microbioma a los antioxidantes

El microbioma se ha relacionado con procesos metabólicos e inmunológicos, pero todavía existen muchas preguntas sobre cómo interactúa con la salud. De hecho, definir qué es un microbioma saludable resulta complejo, debido a la gran variabilidad entre personas.

A pesar de ello, términos como “salud intestinal” han llegado al mercado en probióticos, prebióticos y otros complementos alimenticios. Sin embargo, la evidencia debe analizarse según el producto, microorganismo, dosis y beneficio específico. No podemos asumir que cualquier modificación del microbioma produce automáticamente un efecto positivo en la salud.

En cuanto al cortisol, estamos ante una hormona relacionada con la respuesta del organismo al estrés. Aunque su medición puede aportar información clínica en contextos específicos, en redes sociales se ha popularizado como indicador de “estrés” o “desequilibrio hormonal”. El reto está en distinguir entre una medición con utilidad clínica y las promesas de bienestar que circulan en internet.

Otro ejemplo lo tenemos en el concepto de antioxidantes, sustancias que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Aunque forman parte de una alimentación saludable, su popularidad ha generado productos y suplementos que prometen prevenir el envejecimiento o mejorar la salud. La evidencia, sin embargo, depende de la dosis y el contexto – “más” no siempre significa “mejor”–.

La ciencia necesita contexto

La ciencia no pierde su valor cuando sale del laboratorio. De hecho, su divulgación es necesaria para acercar el conocimiento a la sociedad. El problema aparece cuando, en el camino hacia las redes, las tendencias y el mercado, pierde aquello que le da sentido: el contexto, las limitaciones y la incertidumbre.

Por eso, antes de comprar una “promesa científica”, quizá la pregunta no debería ser solamente ¿qué dice la ciencia?, sino también ¿qué parte de esa ciencia llegó realmente hasta mí?.

*Yun Lucía Michel Jaime

Profesora de Nutrición en la Universidad de Guadalajara, Universidad de Guadalajara