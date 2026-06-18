El sencillo secreto de los especialistas para lograr pechugas de pollo jugosas en preparaciones rápidas

La pechuga de pollo es uno de los alimentos más versátiles y consumidos en la cocina diaria. Sin embargo, su preparación suele presentar un desafío frecuente: debido a su bajo contenido de grasa, este corte tiende a secarse o endurecerse fácilmente cuando se cocina a altas temperaturas.

Frente a este problema, distintos especialistas en gastronomía y nutrición destacan al vinagre de manzana como un recurso eficaz para conseguir un pollo más tierno y jugoso.

La dietista y nutricionista Cristina Burgos, integrante de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre contiene ácido acético, un compuesto con múltiples aplicaciones culinarias. En particular, el vinagre de manzana se caracteriza por aportar enzimas, minerales como sodio y potasio, además de antioxidantes y otros ácidos orgánicos que actúan directamente sobre las fibras de la carne.

El vinagre de manzana tiene muchos beneficios, pero está contraindicado para algunas personas. Foto: Pxhere.

Por su parte, el United States Department of Agriculture señala que los ácidos presentes en este producto tienen la capacidad de modificar la estructura de determinadas proteínas, favoreciendo una mejora significativa en la textura, la jugosidad y la terneza de la carne al finalizar la cocción.

La técnica más conocida consiste en incorporar el vinagre de manzana a una marinada junto con aceite de oliva, ajo y especias, dejando reposar la carne durante varias horas. Sin embargo, existe un método más rápido para quienes disponen de poco tiempo.

Pollo al horno Freepik

Según el blog gastronómico Börekdys, agregar una pequeña cantidad de vinagre directamente sobre la sartén caliente al momento de cocinar la pechuga permite que sus propiedades actúen de manera casi inmediata sobre la carne. Este procedimiento no solo ayuda a ablandar el pollo, sino que además podría favorecer la digestión, aportando un beneficio adicional para la salud digestiva.

De esta manera, el uso del vinagre de manzana se convierte en una herramienta práctica para mejorar la textura del pollo, conservar su humedad y evitar que la carne quede seca. Además de optimizar la experiencia al comer, este sencillo truco de cocina permite obtener resultados más tiernos y jugosos sin comprometer la calidad nutricional de este popular corte magro.