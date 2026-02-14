Cuántas calorías tiene una porción de pizza y cómo elegir los ingredientes para no romper la dieta

De muzzarella, pepperoni, con verduras o combinaciones más cargadas, la pizza es un clásico que atraviesa culturas y mesas. Su popularidad, sin embargo, suele ir acompañada de dudas sobre su impacto en la salud. ¿Aporta nutrientes reales o es solo una bomba calórica? La respuesta no es blanco o negro: el perfil nutricional de la pizza depende en gran medida de sus ingredientes, el tamaño de la porción y la frecuencia con la que se la consuma.

La combinación de masa, queso y salsa de tomate explica tanto su atractivo como su densidad energética. Por eso, cuando se habla de pizza y calorías, es clave mirar más allá del sabor y entender qué está aportando realmente al organismo.

El origen de la pizza y su base nutricional

Aunque su historia tiene múltiples versiones, la pizza tiene raíces en preparaciones antiguas a base de pan, similares a la focaccia, elaboradas con harina, agua y levadura. Esa base sigue siendo hoy la principal fuente de carbohidratos del plato, responsables de aportar energía rápida.

Con el tiempo se sumaron el tomate y el queso, dando lugar a una preparación más completa desde el punto de vista nutricional, pero también más calórica. La masa refinada, sobre todo en versiones industriales, puede generar picos de glucosa si se consume en exceso, mientras que las masas artesanales o de fermentación lenta suelen ser mejor toleradas.

Qué nutrientes aporta la pizza

El valor nutricional de la pizza varía mucho según cómo se prepare. Aun así, incluso en sus versiones clásicas, puede aportar nutrientes relevantes. El queso mozzarella es fuente de proteínas de buena calidad, calcio, fósforo y vitamina B12, fundamentales para huesos, músculos y sistema nervioso.

Pizza con alcaparras. Foto: Unsplash.

La salsa de tomate, especialmente cuando es casera, suma fibra, potasio, hierro y vitaminas antioxidantes. Además, contiene licopeno, un compuesto asociado a la protección de las células frente al estrés oxidativo. Estos aportes hacen que la pizza no sea solo calorías vacías, siempre que los ingredientes sean de buena calidad.

Los agregados también cuentan: verduras como cebolla, morrón, espinaca o aceitunas aportan fibra, minerales y antioxidantes, mejorando el perfil nutricional general del plato.

El rol de los embutidos y el sodio

El punto más crítico de la pizza aparece cuando se incorporan embutidos como pepperoni, salchichas o carnes procesadas. Estos ingredientes elevan de forma considerable el contenido de sodio y grasas saturadas, lo que impacta directamente en la salud cardiovascular.

El exceso de sodio, presente también en la masa y la salsa, puede favorecer la retención de líquidos, la hipertensión y, a largo plazo, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y renales. Por eso, las versiones más simples o con vegetales suelen ser una opción nutricionalmente más conveniente.

Pizza de pepperoni Foto: Archivo El País

Cuántas calorías tiene una porción de pizza

Cuando se analiza la pizza y las calorías, el tamaño importa. En promedio, una porción de unos 100 a 120 gramos aporta entre 270 y 300 calorías, dependiendo de los ingredientes. Las pizzas solo con queso suelen tener menos calorías que las que incluyen carnes, mientras que las versiones con verduras tienden a ser más livianas.

En términos generales, una porción aporta entre 11 y 13 gramos de grasa, 29 a 31 gramos de carbohidratos y 8 a 12 gramos de proteínas. Los carbohidratos no son negativos en sí, pero en exceso pueden generar inflamación, sensación de pesadez y aumento de peso.

Consumida con moderación y dentro de una alimentación variada, la pizza puede tener lugar en la mesa. La clave está en elegir bien los ingredientes, cuidar las porciones y evitar que sea una opción habitual.

En base a El Universal/GDA