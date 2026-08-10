Chocolate caliente cremoso con licor de café: la receta paso a paso para adultos en invierno

Los días grises y lluviosos suelen ser una buena excusa para preparar algo rico y disfrutar del tiempo puertas adentro. Y si el plan incluye una película, una serie o simplemente descansar, el chocolate puede convertirse en protagonista con una versión diferente de la clásica bebida.

La propuesta combina leche, chocolate y Baileys Chocolate para conseguir una preparación cremosa y dulce, pensada exclusivamente para adultos. Además, puede completarse con crema batida y pequeños trozos de chocolate para darle una presentación más tentadora.

La receta requiere pocos ingredientes y no demanda demasiado tiempo en la cocina. Ingredientes: 40 ml de Baileys Chocolate, 3/4 de taza de leche, 40 ml de chocolate en polvo, crema batida (a gusto), salsa de chocolate (a gusto) y 1 cucharadita de chocolate troceado.

Mujer sonríe mientras sostiene una taza de café. Foto: Freepik.

Para la preparación, colocar en una coctelera el Baileys Chocolate, la leche y el chocolate en polvo. Agitar durante unos segundos hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos. Servir en una taza o vaso resistente y terminar con una capa de crema batida. Por encima, agregar salsa de chocolate y algunos trocitos para aportar textura.

Si se desea consumir caliente, se puede entibiar previamente la leche antes de incorporarla, evitando temperaturas excesivamente altas al mezclarla con el licor. El resultado es una alternativa sencilla al chocolate tradicional que combina una textura cremosa con el sabor característico del licor y puede funcionar como bebida para acompañar una tarde o noche de invierno en casa.

Con base en El Universal/GDA