Adiós al horno: cómo hacer un pan casero en sartén, dorado por fuera y esponjoso por dentro
Con harina, levadura, agua y una sartén de base gruesa, es posible preparar un pan casero sin usar horno. La clave está en los tiempos de levado y en una cocción lenta.
Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, es posible preparar un pan casero sin necesidad de prender el horno. La receta requiere harina, levadura, agua y una sartén, además de dos tiempos de levado y una cocción a fuego muy bajo para lograr un interior esponjoso y una corteza dorada.
Según explicó un canal especializado en recetas caseras en YouTube, la preparación comienza con 400 gramos de harina previamente tamizada. A la harina se le agrega una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal.
En el centro de la mezcla se incorpora un sobre de 7 gramos de levadura seca junto con 210 mililitros de agua tibia. La temperatura del agua es importante: no debe estar ni fría ni demasiado caliente para favorecer la activación de la levadura.
Una vez que la levadura se disuelve en el agua, se mezcla con la harina utilizando una espátula. Cuando la masa adquiere consistencia, se continúa el trabajo con las manos hasta formar un bollo. Si la preparación queda demasiado seca, puede añadirse una pequeña cantidad extra de agua tibia.
La masa se amasa durante unos cinco minutos sobre una superficie de trabajo hasta obtener una textura suave y elástica.
El primer levado
El bollo se coloca en un recipiente tapado y se deja descansar en un lugar cálido y sin corrientes de aire hasta que duplique su volumen. De acuerdo con la receta, este proceso puede llevar alrededor de una hora, aunque el tiempo variará según la temperatura ambiente.
Una vez finalizado el levado, la masa se desgasifica y se trabaja brevemente para devolverle una forma redondeada.
Segundo descanso y cocción
El bollo vuelve al recipiente para un segundo reposo de unos 30 minutos. Mientras tanto, se engrasa una sartén de base gruesa, preferentemente de unos 24 centímetros de diámetro. Si la sartén es más fina, se aconseja utilizar un difusor de calor para lograr una cocción más pareja.
Después del segundo descanso, la masa se coloca en la sartén y se estira con las manos hasta cubrir la base de manera uniforme. Antes de cocinarla, puede dejarse reposar unos cinco minutos más.
El pan se cocina tapado a fuego muy bajo durante entre 10 y 15 minutos. La cocción lenta es fundamental para evitar que la base se queme antes de que el interior esté completamente cocido.
Cuando la superficie se vea seca y la base haya tomado un color dorado, se da vuelta el pan y se cocina, nuevamente tapado, durante unos 10 minutos más. Como paso opcional, también pueden dorarse los bordes directamente para conseguir un acabado uniforme.
El resultado es un pan casero preparado íntegramente en sartén, con una corteza crocante y un interior suave y esponjoso, sin necesidad de utilizar el horno.
En base a El Tiempo/GDA
-
¿Sin pan en casa? La receta más fácil de focaccia y con ingredientes cotidianos que salvan las comidas
Pan casero rápido y sin amasado: receta fácil para hacer en casa con solo cinco ingredientes
Pan de molde casero fácil y rápido: receta completa para hornear en casa paso a paso
Pan integral casero paso a paso: cómo hacerlo fácil, saludable y perfecto para el desayuno diario
¿Encontraste un error?