Nuevas tecnologías para el cuidado corporal: la Clínica Alicia Risotto incorpora Núcleos-V y Trimax

La Clínica Alicia Risotto incorpora dos nuevas tecnologías de vanguardia para el tratamiento de la adiposidad localizada y la celulitis: Núcleos-V, con tecnología Vortex, y Trimax, con sistema Sphere Action. Ambas propuestas combinan radiofrecuencia resistiva monopolar con mecanismos de acción específicos que permiten trabajar los tejidos en profundidad, ampliar las zonas de tratamiento y abordar distintas necesidades de remodelación corporal.

“Estar a la vanguardia en el mundo de la estética es fundamental ya que los avances en la tecnología garantizan mejores resultados, ya sea porque los nuevos equipos actúan de forma más rápida, más precisa o profunda”, sostuvo Alicia Risotto, directora de la clínica. No se trata simplemente de sumar equipos: “Lo que siempre buscamos dentro de las nuevas tecnologías son aquellas que aporten una verdadera innovación y no solo una forma diferente de presentar lo mismo”.

Núcleos-V: radiofrecuencia que llega más profundo

Uno de los nuevos tratamientos es Núcleos-V, una tecnología especialmente indicada para trabajar la adiposidad localizada en superficies corporales amplias. Su diferencial está en la combinación de radiofrecuencia resistiva y monopolar con la tecnología Vortex, que genera una dispersión de la energía en forma de espiral.

La radiofrecuencia resistiva permite generar calor profundo en los tejidos, mientras que la modalidad monopolar dirige la energía hacia capas profundas, donde se encuentra el tejido adiposo. A esto se suma el efecto Vortex, que distribuye la energía desde el centro hacia la periferia mediante un movimiento en espiral, ampliando el área de acción.

“Vortex, con su emisión en espiral, dispersa la RF resistiva monopolar —que ya de por sí tiene la propiedad de llegar directo al núcleo de los adipocitos— y amplía en forma importante su esfera de acción”, explicó Risotto.

La tecnología está pensada especialmente para zonas extensas. La clínica ya cuenta con otras alternativas para disminuir el panículo adiposo, como SculptLaser y Cryo Cool Med, pero estas permiten trabajar superficies más delimitadas en cada sesión. Núcleos-V, en cambio, busca abarcar áreas corporales mayores de manera uniforme.

Núcleos-V en Clínica Alicia Risotto. Foto: Butiá Films.

Trimax: una combinación de calor y masaje profundo

El segundo lanzamiento es Trimax, que incorpora la tecnología Sphere Action para abordar especialmente la celulitis y la remodelación corporal. En este caso, la radiofrecuencia resistiva monopolar se combina con un masaje rotacional profundo que actúa sobre los tejidos mediante movimientos de rotación, presión y desplazamiento.

El tratamiento produce una sensación de masaje con presión variable y calor. Mientras el cabezal se desplaza sobre la piel, la acción térmica y mecánica trabaja de manera simultánea sobre diferentes tejidos. Esta combinación genera tres tipos de acción. A nivel dérmico, estimula procesos relacionados con la producción de colágeno y elastina; a nivel muscular, favorece el tono; y a nivel vascular, contribuye a mejorar el retorno venoso y la circulación linfática.

Uno de los principales objetivos es actuar sobre los nódulos que caracterizan a la celulitis. “Trimax lo indicamos para todos los tipos de celulitis”, señaló Risotto. Su diferencial está en la tecnología Sphere Action, que “realiza un masaje activo rotacional profundo que empuja profundamente la piel y separa las células de grasa atrapadas que forman los típicos ‘pocitos’ de la celulitis”.

El tratamiento puede aplicarse en diferentes zonas del cuerpo, entre ellas abdomen, glúteos, piernas, flancos, brazos, espalda, muslos y abductores. Entre los resultados buscados se encuentran la reducción de adiposidad, la mejora de la apariencia de la celulitis, el aumento del tono muscular y la estimulación de la circulación venosa y linfática.

Trimax en Clínica Alicia Risotto. Foto: Butiá Films.

Tecnología, pero también evaluación personalizada

Aunque la incorporación de nuevos equipos amplía las posibilidades de tratamiento, en la Clínica Alicia Risotto la tecnología no se aplica de manera automática. Antes de comenzar cualquiera de estos procedimientos es obligatoria una consulta médica de evaluación que permite determinar si la persona es apta para el procedimiento y cuál es la alternativa más adecuada para sus necesidades.

Como referencia, se estima un plan de unas seis sesiones, realizadas una vez por semana, aunque la cantidad puede variar de acuerdo con la situación de cada paciente. La clínica ofrece además una entrevista personal sin cargo para evaluar si el tratamiento se ajusta al objetivo buscado.

“Una mayor variedad de tratamientos nos permite seleccionar con mayor exactitud cuál es el adecuado para cada persona”, destacó Risotto. Por eso, junto con las nuevas incorporaciones, la clínica continúa utilizando equipos que han demostrado eficacia y que forman parte de su propuesta desde hace años.

Además, la incorporación tecnológica no pierde de vista el objetivo que dio origen a la clínica: que las personas puedan sentirse mejor consigo mismas. Según la directora, esa mirada sigue siendo el motor de su trabajo: “Lograr a través de una mejoría física aumentar el nivel de bienestar personal”.

Uno de los aspectos que más valoran sus pacientes de las nuevas tecnologías es la posibilidad de trabajar superficies corporales amplias en una misma sesión. También destacan la sensación de confort durante los procedimientos: además de actuar en profundidad, ambos tratamientos generan una sensación de relajación. “Nos da una enorme satisfacción y sensación de ‘misión cumplida’ cuando las personas nos comentan lo bien que se sienten con el cambio”, concluyó Risotto.