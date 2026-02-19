"Vive como si fueras a morir mañana": las lecciones de vida de Mahatma Gandhi en frases

Mahatma Gandhi fue y es una figura central en la historia moderna gracias a su contribución al concepto de resistencia pacífica y su enfoque en el "satyagraha" o devoción a la verdad. Esta doctrina propone una forma de afrontar los conflictos basada íntegramente en la ausencia de violencia, sirviendo como una herramienta fundamental para preservar la integridad ética en medio de las luchas sociales. Sus principios permitieron que la India alcanzara su independencia del régimen colonial británico en 1947 sin recurrir a un enfrentamiento armado convencional.

Nacido en 1869 en Porbandar, en la costa oeste de la India, Gandhi comenzó su formación intelectual estudiando Derecho en Londres. Sin embargo, su pensamiento político se terminó de moldear durante los más de 20 años que pasó en Sudáfrica, donde luchó contra la discriminación que sufría la comunidad hindú.

El desarrollo del "satyagraha" y la transformación política

La relevancia de Gandhi radica en haber transformado el Congreso Nacional Indio en un partido capaz de encabezar un movimiento nacionalista masivo. Su metodología no se basaba únicamente en la protesta, sino en una transformación interna del individuo hacia la búsqueda de la verdad. Esta visión fue clave para desestabilizar la administración colonial, logrando que el movimiento de independencia se convirtiera en un referente global para otros procesos de liberación y derechos civiles en todo el mundo.

Las mejores frases de Gandhi

Impresión de Gandhi Foto: Archivo El País

"No hay camino para la paz, la paz es el camino".

"Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre".

"Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino".

"Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad".

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo".

"El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo",

"Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar".

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás".

Con información de La Nación/GDA