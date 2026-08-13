Viajes en el tiempo y música: Roy Berocay se suma al universo transmedia de Ceibal con "1930: Misión futuro"

El futuro del “paisito” peligra, aunque nadie es consciente de eso cuando arranca el relato de 1930: Misión futuro, la nueva novela educativa de Roy Berocay, ilustrada por María José Pita. El libro propone a niñas, niños y adolescentes embarcarse en una aventura que combina fútbol, música, viajes en el tiempo y secretos del pasado.

La nueva novela de Berocay —uno de los más exitosos escritores uruguayos— tiene más de una arista. Por un lado, forma parte de una historia que empezó con otra destacada pluma de la literatura uruguaya, la de Ana Solari (la trilogía 1930: el viaje; 1930: el origen y 1930: la búsqueda). Pero por el otro, también es una obra transmedia, o sea una que forma parte de un universo narrativo que va más allá de un soporte o género.

Las narraciones transmedia pueden abarcar literatura, películas, videojuegos, podcasts y prácticamente cualquier vehículo que sirva para contar una historia o presentar un relato. Por último, 1930: Misión futuro es parte de Ceibal, que ha apostado al formato transmedia para estimular el aprendizaje, pero también el disfrute de lo que el sistema educativo formal tiene para ofrecer.

Claudia Brovetto, gerenta de Educación de Ceibal. Foto: Ceibal.

"Sabemos bien en educación que no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Hay diferentes modalidades para conectarnos con el conocimiento e interactuar con la información. Lo que nos permiten los universos transmedia, es abordar esas diferentes formas de aprender que tienen niños y adolescentes, que están muy atravesados por lo digital”, explica Claudia Brovetto, Gerenta de Educación de Ceibal.

En otras palabras, en esos universos conviven la pedagogía y el entretenimiento, la educación y la ficción. “En estos casos, tiene mucho que ver cómo se presenta la información histórica y también la ficción. Entonces, la presencia de de artistas y creadores que conocen muy bien la sensibilidad de niños y adolescentes como Roy, es clave”, prosigue Brovetto.

Berocay, por su lado, menciona el desafío que significó para él sumarse a una historia que había sido iniciada por Solari: “Cuando me contactaron y me hablaron del proyecto que ya tiene tres libros y varias cosas más -también una obra de teatro- la idea era que yo hiciera algo que fuera como una especie de secuela o spin-off, más bien, como algo un derivado de esas historias”.

Para eso, el escritor se propuso llevar el relato desde la historia hacia el futuro: “Lo que pretendíamos no era continuar esas historias con los mismos personajes, sino que fuese algo que conectara con lo que se venía contando de una manera lateral. Ahí el desafío fue tomar algunos pocos elementos del mundo que ya existía y llevarlos para otro lado. Y mediante el recurso de viajes en el tiempo, tomé el tema del mundial de 1930 y lo llevé al mundial del 2030”.

Roy Berocay y banda en la presentación del espectáculo musical basado en su nueva novela, "1930: Misión futuro". Foto: Ceibal.

Y como él se plegó a un universo transmedia, la incursión en la música fue una continuación natural de su presencia ahí. Más allá de su trayectoria literaria, Berocay también tiene una ilustre presencia en la música popular nacional, con décadas de historia en ella, tanto en escenarios como en estudios de grabación. Sobre el relato de 1930: Misión futuro se creó un espectáculo musical que fue llevado al escenario del Teatro Solís en múltiples funciones (foto) y que cautivó al público al que estuvo destinado.

Cada creador o figura que se suma al universo transmedia de Ceibal aporta su impronta y estilo a cada uno de los relatos, pero también se suma a un mundo educativo que se viene construyendo desde hace varios años.

Como explica Brovetlo, gran parte de lo ya hecho -entre otras cosas, la novela Misterio en Cabo Frío, lanzada en 2021 con Guillermo Lockhart y, próximamente, algo que por ahora solo se denomina Pueblo Chico- se puede apreciar online en el sitio Desafío profundo Pero no solo ahí: estos relatos y sus bifurcaciones también están disponibles en plataformas como Spotify y Youtube.

Foto: Commons.

“Estamos por cumplir 20 años en este de trabajo con distintos formatos digitales, y además de todo lo que ya mencionamos tenemos por ejemplo la Biblioteca País, que es una una biblioteca digital que en principio solo estuvo disponible para docentes y estudiantes, pero que desde hace algunos años está abierta a todos los uruguayos. Con una cédula de identidad se puede acceder a la Biblioteca País”, cuenta Brovetto, y agrega que en parte gracias a esa biblioteca fue que Ceibal tomó la decisión de sumar a Berocay para esta nueva etapa del universo transmedia “1930”. “Allí aprendimos mucho sobre cuáles son los intereses de niños y adolescentes y los libros de Roy son de los más visitados y pedidos”.