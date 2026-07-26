El aprendizaje: el gran poder del cerebro para adaptarse y transformarse

El aprendizaje puede parecer un acto natural, pero obedece a una compleja habilidad humana. Un bebé no decide aprender a hablar o caminar, sino que tiene el instinto de imitar, explorar y buscar patrones.

Como el cerebro sano nunca deja de modificar sus conexiones, el aprendizaje ocurre muchas veces de manera implícita.

Para que un estímulo del exterior se convierta en un conocimiento consolidado en nuestra memoria, la mente tiene que activar en segundos una red impresionante de funciones superiores:

• Filtrado selectivo: decidir a qué prestar atención y qué ignorar en un mundo lleno de estímulos.

• Memoria de trabajo: sostener la información nueva el tiempo suficiente para manipularla y entenderla.

• Codificación lingüística y simbólica: traducir lo que percibimos en conceptos abstractos y palabras con significado.

• Reestructuración sináptica: modificar físicamente las conexiones entre las neuronas para que ese dato no se borre al día siguiente.

Joven lee un libro. Foto: Freepik.

Habilidades primarias.

El concepto de habilidades primarias (desarrollado por el psicólogo David Geary) refiere a capacidades que resultan de millones de años de adaptación y selección natural; están grabadas en nuestro código genético porque resultaron cruciales para la supervivencia de la especie. Por eso, el cerebro humano las despliega de forma casi instintiva.

El lenguaje hablado es el ejemplo más evidente. Un niño sano no necesita ir a clases teóricas de gramática para aprender a comunicarse. Basta con que crezca rodeado de personas que hablan para que su cerebro, programado para detectar patrones sonoros, absorba el idioma de forma fluida y natural. Lo mismo ocurre con la orientación espacial o el reconocimiento de rostros: son destrezas que se desarrollan de manera implícita a través de la exploración y el juego.

Estas habilidades primarias constituyen la base sólida de nuestra arquitectura mental. Son los cimientos evolutivos sobre los que, más tarde, la civilización y la educación formal construirán las habilidades secundarias, las cuales sí exigirán un trabajo cognitivo consciente y un esfuerzo social estructurado. Las primarias, en cambio, son la prueba de que la evolución nos dotó de las herramientas esenciales para ser, interactuar y comprender el mundo desde el primer día.

Habilidades secundarias.

Si las habilidades primarias representan nuestra programación biológica, las habilidades secundarias representan las aplicaciones complejas que la cultura instala sobre esa base. De acuerdo con David Geary, conceptos como la lectoescritura, la matemática, el razonamiento científico o el ajedrez no forman parte de nuestro equipamiento evolutivo instintivo. El cerebro humano no está diseñado de manera innata para leer o resolver ecuaciones; para lograrlo, debe desarrollar un reciclaje neuronal, tomando áreas visuales y motoras originalmente destinadas a la supervivencia y reconfigurándolas para procesar símbolos abstractos.

Así es que estas destrezas no surgen de forma espontánea por la mera exposición al entorno. Exigen un esfuerzo consciente, una intención deliberada y, sobre todo, una enorme inversión de energía cognitiva. El aprendizaje aquí deja de ser un proceso implícito y fluido para convertirse en un trabajo estructurado que fatiga la memoria de trabajo y desafía las funciones ejecutivas.

Alumnos en el aula. Foto: ANEP.

Para que estas habilidades se consoliden, es imprescindible el factor social a través de la cultura y la educación formal. Necesitamos un sistema de instrucción y una estructura externa: un maestro, un tutor o un método que guíe el proceso paso a paso, sosteniendo al aprendiz mientras asimila las reglas de un sistema que no es intuitivo. La cultura actúa aquí como el depósito de este conocimiento acumulado durante generaciones, proporcionando las herramientas simbólicas necesarias para que cada individuo no tenga que reinventar la rueda.

Desarrollar habilidades secundarias es lo que nos define como seres civilizados. Son una construcción artificial y sofisticada que expande los límites de nuestra mente biológica. A través de la instrucción y la práctica constante, estas complejas herramientas transforman nuestra estructura cerebral, demostrando que la plasticidad humana no solo nos adapta a la naturaleza, sino también a las cimas del pensamiento abstracto.

Consejos para el día a día.

La capacidad de aprender es un pilar esencial de la autonomía y es necesario mantenerla en un buen nivel en la edad madura.

• El aprendizaje no es algo exclusivo de la juventud o de las instituciones educativas.

• El cerebro maduro sigue siendo capaz de crear nuevas conexiones y transformarse si se le presentan los desafíos adecuados.

• Mantener el cerebro activo a través del aprendizaje continuo es una herramienta que debemos aplicar para mantener el poder de decisión, adaptándonos a una realidad en permanente cambio y sosteniendo las riendas de nuestra vida.

Para estimular nuestra capacidad de aprendizaje cuando ya transitamos la edad adulta, debemos alejarnos de la repetición mecánica y centrarnos en lo que representa un desafío, en lo novedoso y en lo significativo. El cerebro maduro aprende bien cuando encuentra un propósito y sale de su zona de confort.

· Rompamos la rutina. Busquemos actividades que representen un verdadero reto y que requieran esfuerzo consciente.

· Segmentemos el objetivo. Fragmentemos el conocimiento en metas pequeñas y manejables, y celebremos cada pequeño avance para aumentar la motivación y la autoconfianza.

· Vinculemos lo nuevo con la experiencia previa. Enganchemos los nuevos conocimientos a algo que ya se conozca o que tenga un significado emocional.

A estas recomendaciones, sumémosle el factor social como un ingrediente positivo del aprendizaje, además de aprender a abrazar el error como parte del crecimiento personal.