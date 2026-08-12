Últimos días para donar juguetes nuevos a niños internados: cómo sumarse a la iniciativa de Niños sin Dolor

Para un niño que atraviesa una internación, un juguete puede significar mucho más que un objeto para entretenerse. Puede convertirse en una distracción durante una espera, en una compañía frente a un momento de miedo o en una oportunidad para recuperar, aunque sea por un rato, algo de la alegría y la espontaneidad propias de la infancia.

Con esa mirada, la Fundación Niños sin Dolor lanzó su Campaña de Recolección de Juguetes 2026, destinada a los niños y niñas que se encuentran en el Hospital Pediátrico Pereira Rossell. La propuesta busca que el Día de la Niñez también pueda celebrarse dentro del hospital y que quienes estén atravesando un momento difícil reciban un gesto de cercanía y cariño.

La campaña recibe donaciones hasta el jueves 13 de agosto, por lo que quedan pocos días para sumarse. Se pueden donar únicamente juguetes nuevos, sin envolver y aptos para niños y niñas de todas las edades. Entre las opciones se encuentran libros infantiles, juegos de mesa, rompecabezas, bloques y juegos de encastre, muñecos y autitos no violentos, kits creativos, instrumentos musicales pequeños, animales y personajes, además de juegos electrónicos y consolas.

La organización solicita evitar los juguetes bélicos y aquellos que tengan pilas sueltas. La recomendación es colocar el regalo dentro de una bolsa de papel con diseños alegres, sin cerrarla ni envolverlo, y agregar una breve carta o saludo especial para el niño o niña que lo reciba. También se debe colocar una etiqueta visible que indique la edad recomendada para el obsequio.

Las donaciones pueden acercarse a los locales habilitados de DHL en distintos puntos de Montevideo, Ciudad de la Costa y Punta del Este.



DHL Carrasco: Av. de las Américas 7777 Bis. Lunes a viernes de 9 a 13 y de 13:30 a 18 horas.

DHL Ciudad Vieja: Juan Carlos Gómez 1447, esquina 25 de Mayo. Lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.

DHL Montevideo Shopping: Paseo de Servicios, local 008. Lunes a domingo de 10 a 21 horas.

DHL Shopping Tres Cruces: Subsuelo, nivel encomiendas, local 15. Lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 20 horas.

DHL Ciudad de la Costa: Mall del Lago, Av. Giannattasio km 21.100. Lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 19 horas.

DHL Punta del Este: Av. Gorlero esquina calle 21, Edificio El Monarca, local 05. Lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Niña con juguete en el hospital. Foto: Magnific.

La iniciativa parte de una idea sencilla: ningún regalo es demasiado pequeño o demasiado grande cuando llega en el momento en que alguien lo necesita. Para los niños que pasan parte de su infancia en una habitación de hospital, ese juguete puede ofrecer un rato de juego, imaginación y normalidad en medio de una experiencia que muchas veces está atravesada por estudios, tratamientos, incertidumbre y espera.

Por eso, la propuesta de la Fundación Niños sin Dolor invita a mirar el regalo desde otro lugar. No se trata solamente de qué poner dentro de una bolsa, sino de ofrecer un gesto de compañía a un niño que quizá ese día necesita, más que nunca, sentirse acompañado.