Trastorno de personalidad límite: qué es, síntomas y cómo se trata según especialistas en salud mental

A primera vista, Antoinette Del Rio parecía una joven exitosa de veintitantos años: tenía una carrera en publicidad, viajaba con frecuencia y llevaba una vida social activa.

Sin embargo, detrás de esa imagen, enfrentaba serias dificultades. Del Rio bebía en exceso, recurría al consumo de marihuana como forma de afrontar el malestar y pasaba largos períodos de aislamiento social en su departamento de Nueva York. Además, acumulaba deudas por gastos impulsivos y mantenía conflictos frecuentes con su entorno cercano.

Con el tiempo, identificó un patrón preocupante en sus vínculos: relaciones marcadas por la inestabilidad emocional, que oscilaban entre la euforia y la devastación, sin puntos intermedios.

“Un conflicto aparentemente menor podía desencadenar una reacción extrema, sin medir consecuencias”, relató Del Rio, hoy de 33 años. En algunos episodios, la ira intensa derivaba en conductas de autolesión, como arrancarse el pelo o lastimarse la piel.

Imagen: Deviantart.

En 2022, su médica de atención primaria logró conectar los síntomas: Del Rio presentaba un cuadro claro de trastorno de personalidad límite (TPL), una condición de salud mental caracterizada por emociones volátiles, relaciones inestables, impulsividad y una persistente sensación de vacío.

“El TPL es difícil de tratar de forma eficaz, lo que puede resultar desafiante incluso para los terapeutas”, explicó Lois W. Choi-Kain, directora del Instituto Gunderson de Trastornos de Personalidad en el Hospital McLean, en Belmont.

Aun así, los especialistas destacan que la recuperación en el TPL es posible. Incluso pacientes con trastornos asociados, como el abuso de sustancias o los trastornos alimentarios, pueden desarrollar herramientas para mejorar su bienestar.

Según Choi-Kain, muchos logran adquirir habilidades para regular sus emociones, fortalecer la autoestima y construir relaciones más saludables.

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¿Qué es el trastorno de personalidad límite?

Los profesionales de la salud mental definen el trastorno de personalidad límite como un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones.

Las personas con TPL suelen presentar conductas impulsivas y, en algunos casos, incurrir en conductas de riesgo, como sexo sin protección, consumo problemático de sustancias o autolesiones, lo que frecuentemente las lleva a buscar tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Se estima que este trastorno afecta a alrededor del 1,6% de la población, y aunque no es poco frecuente, suele ser mal diagnosticado en sus primeras etapas. Esto se debe a que sus síntomas pueden confundirse con los de otros trastornos como el trastorno bipolar, la depresión o el TDAH.

Además, estas condiciones pueden coexistir con el TPL, lo que incrementa la complejidad del diagnóstico. Ya en 1938, el psicoanalista Adolph Stern describió este cuadro como “límite”, en referencia a su cercanía con otros trastornos psiquiátricos.