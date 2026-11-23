Hay costumbres que forman parte de la vida cotidiana y que, justamente por eso, pocas veces nos detenemos a observar. ¿Por qué a los uruguayos nos cuesta tanto decir que no? ¿Por qué preferimos un “vamos viendo” antes que una respuesta concreta? ¿O por qué, en lugar de decir “te quiero”, recurrimos a un “se te quiere mucho por acá”?

Esas pequeñas contradicciones, que pueden resultar familiares para cualquiera que viva en Uruguay, son parte de las observaciones que Federico Turcio Jung reúne en Somos así, bo, un libro que utiliza el humor y la ironía para hablar de la idiosincrasia nacional.

La idea nació mucho antes de que comenzara a escribirlo. Según cuenta el autor, surgió de conversaciones familiares, de esas típicas charlas de sobremesa en las que aparecen anécdotas, costumbres y situaciones que provocan risas. “Yo decía: algún día voy a sacar un libro de esto”, recuerda. Entre octubre y noviembre del año pasado decidió concretarlo y comenzó a escribir. El resultado son 35 relatos inspirados en situaciones que le ocurrieron a él, a familiares o a personas de su entorno.

Empresario, docente, escritor e impulsor de Fundación Bienestar en Uruguay, Turcio Jung tiene formación en Psicología Organizacional y una maestría en Psicología Positiva. A lo largo de su trayectoria también desarrolló proyectos vinculados al bienestar y la formación de personas, entre ellos el programa Bienestar con Caballos, cocreado junto a la fundación y orientado a jóvenes.

Libro Somos así, bo. Foto: difusión

Esa formación convive en el libro con algo que él considera fundamental: la observación. “Para mí es totalmente de sentido común prestarle atención a los comportamientos”, explica. Haber viajado y trabajado en distintos países de América Latina también le permitió comparar formas de relacionarse y reconocer particularidades culturales. “Te puedo decir cómo es un argentino, un chileno. Trabajé mucho en Chile, en Ecuador, conozco todo Centroamérica y México. De cada uno te puedo hacer una idiosincrasia”, señala.

En los relatos del libro aparecen desde la costumbre de colocar cintas rojas en los autos para protegerse de la envidia hasta las reuniones familiares en las casas de veraneo, donde la convivencia de varias generaciones puede terminar en discusiones. Por supuesto que también hay lugar para el mate, ese hábito tan arraigado en Uruguay que, como plantea uno de los cuentos, tiene un significado que no necesariamente comparten quienes vienen de otros países. “Somos el país que no producimos ni un kilo de yerba y somos los más consumidores del mundo”, comenta.

Uno de los relatos aborda precisamente la dificultad de los uruguayos para expresar un rechazo directo. En lugar de decir que no irán a una reunión o que no tienen interés en concretar un encuentro, aparecen las respuestas ambiguas: “Vemos”, “vamos hablando”. Lo mismo ocurre con las expresiones de afecto. “Es difícil que alguien en Uruguay te diga ´te quiero´. En vez de eso, decimos:´Se te quiere mucho por acá´”, ejemplifica.

Para el autor, detrás de esas formas de comunicarse hay una dificultad para exteriorizar lo que sentimos y para exponernos al rechazo. “Nosotros quedamos contentos porque no decimos que no, entonces no nos rechazan”, resume.

Federico Turcio Jung. Foto: difusión

El libro está organizado en dos partes. La primera reúne historias construidas a partir de personajes y situaciones, con nombres ficticios y un tono irónico. Los últimos nueve capítulos, en cambio, se centran en distintos tipos de personalidad del uruguayo.

Aunque los relatos tienen un trasfondo psicológico, el escritor aclara que no buscó hacer una crítica social ni elaborar un libro técnico. Su intención es que el lector pueda reconocerse en las situaciones y, a partir de ellas, reflexionar.

“La mayoría de esas cosas que están ahí las hacemos o las hace nuestra hermana, nuestra pareja, nuestro hijo. Son cosas que vemos y que a veces no hacemos conscientes”, dice.

Turcio Jung asegura que escribió Somos así, bo como una diversión, sin grandes expectativas, y que le interesa que quien lo lea pase un buen rato y se lleve alguna pregunta.

Un proyecto con fin solidario.

El proyecto tiene un propósito solidario: todo lo recaudado por la venta de los ejemplares se destina a Fundación Bienestar, que desarrolla iniciativas vinculadas al bienestar y la prevención de la violencia juvenil (para conocer más, su cuenta de Instagram es @bienestar_con_caballos).

El libro está en librerías y también se puede conseguir a través de las redes sociales del autor y de la fundación: una colección de historias nacidas de conversaciones familiares y de la observación de la vida cotidiana que también contribuye a sostener el trabajo social de una organización que busca generar bienestar en la comunidad.