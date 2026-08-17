Separarse después de los 50: entre el miedo a la soledad y el deseo de una nueva vida

Durante décadas, la imagen más habitual del divorcio estuvo vinculada con parejas jóvenes que decidían terminar su relación después de algunos años de matrimonio. Pero ese escenario está cambiando. Cada vez más personas mayores de 50 años optan por separarse después de haber compartido décadas de vida con la misma pareja.

Este fenómeno es conocido como “divorcio gris”, un término utilizado para describir las separaciones que ocurren durante la segunda mitad de la vida. Diferentes investigaciones muestran que este tipo de rupturas ha aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas.

Un análisis publicado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Familia y el Matrimonio encontró que la tasa de divorcio entre adultos mayores de 65 años se triplicó entre 1990 y 2022. A su vez, la proporción de separaciones entre personas mayores de 50 años es actualmente casi el doble de la registrada en 1990.

El fenómeno despertó el interés de especialistas en salud mental y relaciones de pareja, que buscan comprender por qué personas que permanecieron juntas durante décadas deciden ponerle fin al vínculo cuando se acercan a la jubilación o ya han iniciado esa etapa.

Divorciarse dejó de ser tabú hace mucho ya. Foto: Freepik.

¿Por qué las parejas se separan después de los 50?

Según la psicóloga Chivonna Childs, de la Clínica Cleveland, los motivos que llevan a un divorcio después de los 50 años pueden ser diferentes de los que predominan entre las parejas más jóvenes. Los cambios sociales y económicos de las últimas décadas también modificaron la manera en que muchas personas viven sus relaciones. La posibilidad de contar con mayor independencia económica, por ejemplo, puede hacer que permanecer en un matrimonio deje de ser una necesidad para algunas personas.

Entre los factores que pueden contribuir al divorcio gris aparecen la búsqueda de crecimiento personal, la sensación de estancamiento, la falta de satisfacción emocional, el deseo de recuperar independencia después de que los hijos abandonan el hogar y la necesidad de construir una relación más significativa con la propia vida.

También pueden influir acontecimientos que llevan a replantearse las prioridades, como una enfermedad grave o una experiencia cercana a la muerte. Para Childs, muchas de estas separaciones no necesariamente surgen a partir de una gran discusión o de un conflicto puntual. En determinados casos, se trata de una decisión consciente de replantear el proyecto de vida y decidir cómo se quieren vivir los años siguientes.

El impacto emocional del divorcio gris

Aunque para algunas personas la separación puede generar una sensación de liberación, el divorcio en la madurez también puede representar un proceso emocional complejo.

Cuando una pareja se separa después de décadas, no solo termina una relación sentimental. También pueden desaparecer rutinas, proyectos compartidos y una identidad construida alrededor de la vida en pareja. La ruptura puede obligar, además, a reorganizar los vínculos familiares, las amistades y las expectativas sobre el futuro.

La Clínica Cleveland señala que incluso cuando la separación fue una decisión buscada puede ser normal atravesar un proceso de duelo.

Esto no significa necesariamente arrepentirse del divorcio ni querer recuperar la relación. En muchos casos, el duelo está relacionado con la pérdida de una determinada forma de vida y con la necesidad de adaptarse a una realidad completamente diferente.

Después de décadas de convivencia, aprender a vivir de otra manera puede implicar atravesar tristeza, incertidumbre, soledad y cambios en la identidad personal, incluso cuando la persona considera que separarse fue la decisión correcta.

¿Las personas se arrepienten después de separarse?

El arrepentimiento después de un divorcio no aparece en todos los casos. Algunas personas pueden descubrir que la soledad es uno de los aspectos más difíciles de afrontar, mientras que otras consideran que esa posibilidad resulta preferible al desgaste emocional acumulado durante años de convivencia.

La decisión suele estar atravesada por un balance entre lo que se pierde y lo que se espera ganar con una nueva etapa de vida. Para algunas personas, la posibilidad de recuperar independencia, bienestar emocional y crecimiento personal pesa más que el temor a estar solas.

En otros casos, las parejas optan por permanecer juntas, aunque prácticamente hayan dejado de compartir una vida en común.

¿Qué son los “matrimonios silenciosos”?

Algunas parejas permanecen en los denominados “matrimonios silenciosos”: relaciones en las que la convivencia continúa, pero cada integrante desarrolla una vida prácticamente independiente dentro del mismo hogar.

En estos casos puede existir una separación emocional aunque no haya una ruptura formal. La pareja comparte la casa, pero mantiene intereses, rutinas y espacios personales cada vez más separados.

Esta situación puede prolongarse durante años, especialmente cuando existen factores económicos, familiares o sociales que dificultan tomar la decisión de separarse.

No hay edad para enamorarse. Tampoco para divorciarse. Foto: Freepik.

¿Cómo evitar una ruptura después de décadas de convivencia?

Los especialistas consideran que la terapia de pareja puede ser una herramienta útil para abordar los problemas antes de que se acumulen durante años. Pero también existen estrategias cotidianas que pueden contribuir a fortalecer el vínculo.

Entre ellas se encuentran mantener espacios compartidos, cuidar la comunicación en la pareja, realizar actividades juntos y expresar con claridad las necesidades emocionales.

La llegada de la jubilación, la salida de los hijos del hogar y otros cambios propios de la segunda mitad de la vida pueden modificar profundamente la dinámica de una relación. Por eso, conversar sobre las expectativas, los proyectos y las necesidades de cada integrante puede ayudar a evitar que la distancia emocional se vuelva permanente.

El divorcio gris no responde a una única causa. Para algunas personas representa el final de una relación que dejó de satisfacer sus necesidades; para otras, puede convertirse en la posibilidad de comenzar una nueva etapa. En cualquier caso, separarse después de décadas implica mucho más que poner fin a un matrimonio: supone reconstruir una vida, redefinir vínculos y replantear el futuro.

