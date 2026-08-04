¿Amor o costumbre? Las señales que, según la psicología, revelan que una pareja perdió la conexión

Compartir una convivencia o mantener un noviazgo no siempre significa que exista un vínculo basado en el amor. Con el paso del tiempo, muchas relaciones de pareja comienzan a funcionar en "piloto automático": la atracción inicial y el entusiasmo disminuyen, mientras la rutina y el hábito pasan a ocupar un lugar central.

La psicología y diversos estudios científicos han identificado una serie de comportamientos que pueden indicar que una pareja continúa unida más por costumbre que por un sentimiento genuino.

Qué dice la ciencia sobre las relaciones que continúan por hábito

Pareja planificando futuro financiero Foto: freepik

Un estudio internacional realizado por la consultora Ipsos, en el que participaron más de 19.000 adultos de 28 países, reveló que el 45% de las personas en pareja no considera que el amor sea el principal fundamento de su relación.

Aunque el 80% de los encuestados afirmó creer en el amor verdadero, solo la mitad aseguró haberlo experimentado. En algunos países, como Japón, apenas el 20% dijo sentirse realmente enamorado de su pareja.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Los investigadores señalan que este fenómeno puede explicarse por distintos factores, entre ellos las dificultades económicas, la presión social, la dependencia emocional y el temor a afrontar una separación.

La forma de comunicarse puede revelar el estado de una relación

Para la psicóloga Susan Krauss Whitbourne, de la Universidad de Massachusetts, uno de los mejores indicadores del deterioro de una relación de pareja está en las interacciones cotidianas.

En un análisis publicado en Psychology Today, la especialista retoma las investigaciones del psicólogo John Gottman, quien sostiene que el desprecio es uno de los predictores más sólidos del divorcio. Además, sus estudios concluyen que la manera en que comienza una conversación suele anticipar cómo terminará.

Pareja se observa comprensivamente. Foto: Commons.

Cuatro señales de que una pareja puede estar funcionando por costumbre

A partir de estos trabajos, la psicología identifica cuatro conductas que, cuando se vuelven habituales, deterioran el vínculo y favorecen el distanciamiento emocional:



Indiferencia emocional , también conocida como "bloqueo de piedra", que consiste en desconectarse afectivamente del otro.

, también conocida como "bloqueo de piedra", que consiste en desconectarse afectivamente del otro. Actitud defensiva frente a cualquier comentario o intento de diálogo.

frente a cualquier comentario o intento de diálogo. Desprecio , ironía o sarcasmo en lugar de empatía y respeto.

, ironía o sarcasmo en lugar de empatía y respeto. Críticas constantes hacia la personalidad de la pareja, en vez de expresar desacuerdos sobre situaciones concretas.

La repetición de estos comportamientos va debilitando la cercanía afectiva y dificulta la resolución de los conflictos.

Según Susan Krauss Whitbourne, la acumulación de pequeñas heridas emocionales y la ausencia de interacciones positivas terminan generando una distancia que puede resultar cada vez más difícil de revertir.

Por qué muchas personas permanecen en una relación que ya no las hace felices

Desde la psicología, este fenómeno suele relacionarse con la dependencia relacional, un estado en el que la persona continúa en la relación impulsada por factores distintos al amor.

Entre las causas más frecuentes aparecen:



El miedo a la soledad .

. La comodidad de la zona de confort .

. Las responsabilidades vinculadas a los hijos.

Las presiones familiares o culturales.

El temor al impacto económico y emocional de una separación.

En muchos casos, las personas perciben que terminar la relación implicará un costo emocional mayor que permanecer en un vínculo poco satisfactorio.

La pregunta que puede ayudar a evaluar una relación

Para reflexionar sobre el estado de la pareja, Susan Krauss Whitbourne propone una pregunta sencilla, pero reveladora: "Si conociera a esta persona hoy, ¿volvería a elegir estar con ella?". Responder con honestidad puede ayudar a identificar si la relación continúa sostenida por el amor o simplemente por la costumbre.

Reconocer el problema no siempre significa el final

Detectar que una relación de pareja atraviesa un período de desconexión emocional no implica necesariamente que la ruptura sea inevitable.

En muchos casos, tomar conciencia del problema puede abrir la puerta a conversaciones más sinceras, fortalecer el compromiso mutuo o impulsar cambios que permitan reconstruir el vínculo. En otros, también puede facilitar una decisión consciente y saludable de seguir caminos separados.

Foto: Unsplash.

Como resume la especialista, reparar una relación requiere voluntad, pero también presencia emocional, porque las crisis de pareja rara vez aparecen de un día para otro: suelen construirse lentamente a través del silencio, la indiferencia, la falta de comunicación y la rutina.