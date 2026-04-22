¿Qué hacer con los niños ante un “¡No quiero ir a clases!”? El rechazo escolar no siempre es desobediencia

The Conversation*

Claudia, de 4 años, se despierta cada mañana con la misma pregunta: “¿Hoy toca clases?”. Cuando la respuesta es sí, llegan las lágrimas. No quiere desayunar, ni vestirse, y se aferra a su madre. Cada despedida se convierte en una pequeña crisis. Lo que desde fuera puede parecer desobediencia es, en realidad, ansiedad por separarse de sus figuras de referencia.

En contraste, Mateo, de 9 años, llega a la escuela, pero se queda callado en su asiento. Evita relacionarse con compañeros y docentes y se muestra inquieto ante actividades que implican exposición o evaluación. Aunque no hay llanto ni protestas, su retraimiento refleja ansiedad social y miedo al juicio de los demás.

Hablamos de problemas de asistencia escolar cuando un estudiante se resiste a acudir o permanecer en clase, ya sea por dificultades emocionales o por otras razones. Es el caso de Martina, de 15 años, que pasó de faltas ocasionales a ausentarse días enteros en casa sin el consentimiento paterno.

Estos ejemplos muestran que tras un rechazo hacia la escuela puede haber múltiples causas, y que no siempre se manifiesta de la misma manera.

Niño zurdo pintando con acuarelas Foto: Canva

¿Por qué mi hijo no quiere ir a la escuela?

Las razones pueden ser muy diversas y cambian con la edad. En los más pequeños, como Claudia, el rechazo suele estar vinculado a la ansiedad por separación. La escuela representa un entorno nuevo, sin sus figuras de seguridad, y eso puede generar miedo y angustia.

En otros casos, como el de Mateo, el problema no es la separación, sino la exposición. El temor a equivocarse, a ser evaluado o a hablar delante de otros puede convertir el aula en un espacio amenazante. Su silencio no es falta de interés, sino una forma de protegerse.

En la adolescencia, el rechazo puede tener otras raíces. Algunos estudiantes, como Martina, encuentran fuera de la escuela estímulos más atractivos o manejables que las exigencias académicas. A veces se suman dificultades previas, conflictos familiares o una sensación de desconexión con el entorno escolar.

Niños escriben en la escuela. Foto: Freepik.

Por eso, no todas las ausencias son iguales ni pueden abordarse del mismo modo. Sin embargo, con frecuencia se tratan como si lo fueran, aplicando medidas generales que no siempre llegan al origen del problema.

Del control de faltas a la comprensión

Durante años, la respuesta habitual ante la inasistencia ha sido el control: avisos, sanciones o medidas dirigidas a las familias. Aunque estas acciones buscan garantizar la escolarización obligatoria, a menudo se quedan en la superficie.

Cuando un estudiante deja de ir a clase de forma continuada, rara vez es una simple cuestión de voluntad. Detrás suele haber malestar emocional, dificultades académicas, problemas familiares o experiencias negativas en el propio centro educativo.

Por ello, cada vez más profesionales apuestan por un enfoque diferente: prevenir en lugar de reaccionar. Detectar a tiempo las señales de alerta, como cambios de comportamiento, quejas físicas antes de ir al colegio, retraimiento o ausencias parciales, permite intervenir antes de que el problema se cronifique.

En mi libro ¡No quiero ir al colegio! El niño que rechaza la escuela se recogen diversas estrategias de intervención que deben adaptarse a cada caso. En algunos niños será necesario trabajar la gestión de la ansiedad mediante técnicas de relajación o estrategias cognitivas para afrontar miedos concretos, como hablar en público. En otros, será fundamental reforzar cada pequeño avance con elogios o incluso aplicar un regreso progresivo al aula cuando la ausencia se haya prolongado.

Pero el cambio no depende solo del estudiante. La escuela juega un papel fundamental creando entornos seguros, inclusivos y motivadores, donde el alumnado se sienta parte de la comunidad. Y las familias, lejos de ser culpabilizadas, necesitan apoyo para acompañar el proceso, transmitir una visión positiva de la educación y mantener una comunicación fluida con el centro.

En las primeras etapas educativas, algunos recursos específicos pueden facilitar la adaptación a la escuela. Hay cuentos sobre este tema y materiales que ayudan a preparar a los niños para ese momento, permitiéndoles anticipar lo que ocurrirá y reducir la ansiedad ante lo desconocido.

Estrategias concretas

Algunas estrategias incluyen:

- Fomentar climas escolares inclusivos y seguros.

- Promover el sentido de pertenencia del alumnado.

- Identificar de forma temprana señales de desenganche escolar.

- Diseñar planes de reincorporación escolar progresivos cuando las ausencias ya se han consolidado.

- Intervenir con especialistas psicopedagogos cuando existen dificultades emocionales significativas.

En definitiva, se trata de construir escuelas donde los estudiantes no solo deban estar, sino donde realmente quieran estar.

No basta con estar en la escuela

Durante mucho tiempo, el principal indicador de éxito en asistencia escolar ha sido la presencia física en el aula. Pero esta visión resulta reduccionista.

Un estudiante puede estar en su asiento y, sin embargo, sentirse desconectado del aprendizaje, del profesorado o de sus compañeros. La asistencia, por tanto, no debería de entenderse únicamente como estar físicamente en la escuela, sino como participar activamente en la vida escolar: cognitiva, emocional y socialmente.

Sentirse parte de la comunidad educativa, percibir que es valorado y que su presencia importa, constituye uno de los factores más protectores frente al absentismo y la desvinculación escolar: no solo debemos asegurarnos que el alumnado acude a clase, sino si siente que merece la pena venir.

*Carolina Gonzálvez Maciá

Profesora Titular de Universidad en el área de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Alicante