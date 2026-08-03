Qué es la ley de la atracción y cómo aplicar la manifestación en la vida cotidiana
La manifestación propone enfocar los pensamientos y las acciones hacia objetivos concretos mediante afirmaciones, visualización y gratitud.
En los últimos años, la llamada "manifestación" ganó popularidad en redes sociales como una práctica vinculada a la ley de la atracción.
Quienes la promueven sostienen que consiste en enfocar los pensamientos, las emociones y las acciones hacia los objetivos que una persona desea alcanzar, como el amor, la salud, el éxito o la prosperidad.
Según explicó la terapeuta holística Marianella Ruíz, de Illari Perú, manifestar implica "pedirle al universo lo que deseas" mediante distintas prácticas orientadas a mantener una intención clara.
Sin embargo, la coach inglesa Roxie Nafousi señala que manifestar no consiste únicamente en visualizar un deseo y esperar que se haga realidad. En declaraciones al diario La Vanguardia, afirmó que el proceso también requiere definir con claridad los objetivos, superar miedos y dudas, salir de la zona de confort y actuar para convertir esos deseos en realidad.
Cómo se practica la manifestación
Existen distintas formas de realizar esta práctica. Algunas personas recurren a elementos como cuarzos o inciensos, mientras que otras optan por métodos más sencillos, como repetir afirmaciones en voz alta o escribirlas en un cuaderno.
Según Marianella Ruíz, la manifestación puede enfocarse en distintos aspectos de la vida, como el crecimiento personal, el desarrollo profesional, la salud, la abundancia o las relaciones.
La especialista también sostiene que la noche puede ser un momento propicio para realizar este ejercicio, ya que coincide con la transición entre el estado de vigilia y el descanso.
Recomendaciones para manifestar
Entre las principales sugerencias que suelen acompañar esta práctica se encuentran:
- Tener una intención clara y confiar en la capacidad de generar cambios.
- Definir con precisión qué se desea lograr y por qué.
- Ser específico al formular los objetivos.
- Repetir las afirmaciones varias veces al día.
- Visualizar el resultado como si ya se hubiera concretado.
- Mantener una actitud abierta para recibir aquello que se busca.
- Practicar la gratitud diariamente.
- Procurar reducir los pensamientos negativos.
Quienes siguen esta corriente también consideran que determinadas coincidencias, como ver con frecuencia horas espejo (por ejemplo, 11:11 o 2:22), pueden interpretarse como señales relacionadas con el proceso de manifestación, aunque se trata de una creencia espiritual y no de un fenómeno respaldado por evidencia científica.
Es importante cerrar el proceso agradeciendo. Según esta visión, la gratitud forma parte de la práctica y ayuda a mantener el foco en los objetivos personales.
En base a El Comercio, GDA / Laura Espinoza Busato
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