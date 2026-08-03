Qué es la ley de la atracción y cómo aplicar la manifestación en la vida cotidiana

En los últimos años, la llamada "manifestación" ganó popularidad en redes sociales como una práctica vinculada a la ley de la atracción.

Quienes la promueven sostienen que consiste en enfocar los pensamientos, las emociones y las acciones hacia los objetivos que una persona desea alcanzar, como el amor, la salud, el éxito o la prosperidad.

Según explicó la terapeuta holística Marianella Ruíz, de Illari Perú, manifestar implica "pedirle al universo lo que deseas" mediante distintas prácticas orientadas a mantener una intención clara.

Sin embargo, la coach inglesa Roxie Nafousi señala que manifestar no consiste únicamente en visualizar un deseo y esperar que se haga realidad. En declaraciones al diario La Vanguardia, afirmó que el proceso también requiere definir con claridad los objetivos, superar miedos y dudas, salir de la zona de confort y actuar para convertir esos deseos en realidad.

Cómo se practica la manifestación

Existen distintas formas de realizar esta práctica. Algunas personas recurren a elementos como cuarzos o inciensos, mientras que otras optan por métodos más sencillos, como repetir afirmaciones en voz alta o escribirlas en un cuaderno.

Según Marianella Ruíz, la manifestación puede enfocarse en distintos aspectos de la vida, como el crecimiento personal, el desarrollo profesional, la salud, la abundancia o las relaciones.

La especialista también sostiene que la noche puede ser un momento propicio para realizar este ejercicio, ya que coincide con la transición entre el estado de vigilia y el descanso.

Recomendaciones para manifestar

Entre las principales sugerencias que suelen acompañar esta práctica se encuentran:

- Tener una intención clara y confiar en la capacidad de generar cambios.

- Definir con precisión qué se desea lograr y por qué.

- Ser específico al formular los objetivos.

- Repetir las afirmaciones varias veces al día.

- Visualizar el resultado como si ya se hubiera concretado.

- Mantener una actitud abierta para recibir aquello que se busca.

- Practicar la gratitud diariamente.

- Procurar reducir los pensamientos negativos.

Persona escribiendo una carta con una vela encendida Foto: ilustración de IA en Canva

Quienes siguen esta corriente también consideran que determinadas coincidencias, como ver con frecuencia horas espejo (por ejemplo, 11:11 o 2:22), pueden interpretarse como señales relacionadas con el proceso de manifestación, aunque se trata de una creencia espiritual y no de un fenómeno respaldado por evidencia científica.

Es importante cerrar el proceso agradeciendo. Según esta visión, la gratitud forma parte de la práctica y ayuda a mantener el foco en los objetivos personales.

En base a El Comercio, GDA / Laura Espinoza Busato