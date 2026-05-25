Psicólogos explican por qué guardar silencio en grupos de WhatsApp puede ser una forma de autocuidado

El uso cotidiano de WhatsApp transformó la manera en que las personas se comunican con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las diferencias en la forma de interactuar dentro de los chats grupales suelen generar malentendidos y lecturas equivocadas.

Mientras algunas personas participan constantemente y responden casi de inmediato, otras optan por mantenerse en silencio o intervenir solo de forma ocasional. Frente a esto, especialistas en psicología aseguran que no responder en grupos no necesariamente refleja desinterés o desprecio, sino que muchas veces constituye una decisión vinculada al autocuidado y a los límites digitales.

Según los expertos, la forma en que cada persona se relaciona en plataformas de mensajería responde tanto a rasgos de personalidad como a elecciones conscientes sobre el manejo del tiempo, la energía mental y las interacciones sociales.

El silencio digital no siempre significa rechazo

La psicóloga Rebeca Cáceres explicó que no existe una manera “correcta” de comportarse en los grupos de mensajería.

La especialista señaló que la ausencia de mensajes en un chat colectivo no debería interpretarse automáticamente de forma negativa, ya que puede responder a múltiples factores y no necesariamente define la personalidad de alguien.

En muchos casos, quienes participan menos simplemente eligen relacionarse de otra manera en los entornos digitales. Algunas personas prefieren observar antes que intervenir, mientras que otras encuentran agotadora la dinámica constante de notificaciones y conversaciones simultáneas.

Aplicaciones en un smartphone Foto: Unsplash

Poner límites para proteger el bienestar emocional

Los psicólogos advierten que quienes sí participan activamente en los grupos suelen interpretar el silencio ajeno como indiferencia, rechazo o falta de interés. Sin embargo, sostienen que esa lectura muchas veces tiene más relación con la percepción del receptor que con la intención real de la otra persona.

En ese sentido, el silencio digital aparece como una herramienta de preservación emocional frente a la sobreestimulación que generan las plataformas de mensajería.

Cáceres explicó que mantenerse al margen de ciertas conversaciones puede ser una forma de autocuidado para quienes no se sienten cómodos expresándose permanentemente en espacios virtuales.

Al actuar de acuerdo con sus propios valores, preferencias y formas de vincularse, muchas personas establecen límites saludables frente a la presión de estar siempre disponibles o responder de inmediato.

Convivir también implica respetar distintas formas de participar

Los especialistas coinciden en que la convivencia en plataformas digitales requiere acuerdos y comprensión mutua. Por eso, recomiendan evitar juzgar o penalizar a quienes participan menos en los chats grupales.

En definitiva, no todas las personas viven la comunicación digital de la misma manera. Para algunos, intervenir poco no es sinónimo de distancia emocional, sino una manera de preservar espacios personales y reducir el desgaste mental que puede generar la hiperconectividad cotidiana.

En base a El Tiempo/GDA