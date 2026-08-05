Por qué la obsesión laboral daña la salud mental y complica el trabajo en equipo según estudios

Hay personas que encuentran satisfacción en compartir conocimientos, colaborar con sus compañeros y resolver problemas de forma conjunta. Sin embargo, otras prefieren asumir todas las responsabilidades por sí mismas y evitan trabajar con otros, incluso si eso implica dedicar largas jornadas frente a la computadora o sacrificar su tiempo libre. Este comportamiento ha despertado el interés de la Psicología, que estudia cómo la adicción al trabajo puede afectar tanto el bienestar personal como la capacidad para integrarse en un equipo.

Los especialistas advierten que los adictos al trabajo no solo sienten una necesidad constante de mantenerse ocupados, sino que también suelen presentar mayores dificultades para desarrollar un trabajo en equipo efectivo, ya que priorizan el rendimiento individual por encima de la colaboración.

Qué dice la Psicología sobre la adicción al trabajo

Foto: Freepik.

La adicción al trabajo es definida por la Psicología como una conducta obsesivo-compulsiva caracterizada por una necesidad persistente e incontrolable de trabajar. Quienes presentan este comportamiento suelen experimentar una fuerte dificultad para desconectarse de las obligaciones laborales, relegando aspectos fundamentales como la salud, el descanso y la vida personal.

Según los especialistas, estas personas tienden a tener problemas para delegar tareas, muestran una marcada inclinación al aislamiento y sienten la necesidad de supervisar permanentemente las actividades de quienes las rodean.

La psicóloga Wendy L. Patrick explicó en la revista Psychology Today que los adictos al trabajo suelen asumir responsabilidades innecesarias en lugar de apoyarse en el equipo y, en general, obtienen mejores resultados en tareas individuales que en proyectos colaborativos.

Estar mucho tiempo sentado aumenta el riesgo de dolor de espalda. Foto: Freerange.

Esta observación coincide con una investigación publicada en 2020 por Guido Alessandri y colaboradores, que concluye que este perfil suele ser percibido como el de un trabajador incansable más que como el de un trabajador eficiente. El estudio señala además que estas personas trabajan mucho más de lo que razonablemente se espera y mantienen una preocupación permanente y compulsiva por sus obligaciones laborales.

Cómo son los adictos al trabajo

Diversas investigaciones indican que quienes presentan adicción al trabajo comparten una serie de comportamientos que terminan afectando tanto su desempeño como las relaciones con sus compañeros.

Entre las características más frecuentes se destacan:



Desconfianza hacia los demás: creen que nadie realizará las tareas con el mismo nivel de calidad, por lo que prefieren asumir toda la responsabilidad.

creen que nadie realizará las tareas con el mismo nivel de calidad, por lo que prefieren asumir toda la responsabilidad. Control y microgestión: supervisan constantemente el trabajo ajeno e intervienen de manera excesiva en las tareas de sus colegas.

supervisan constantemente el trabajo ajeno e intervienen de manera excesiva en las tareas de sus colegas. Impaciencia e irritabilidad: consideran que los tiempos de descanso o el ritmo habitual de los demás son demasiado lentos o poco comprometidos.

consideran que los tiempos de descanso o el ritmo habitual de los demás son demasiado lentos o poco comprometidos. Necesidad de reconocimiento: buscan controlar cada aspecto de un proyecto porque asocian su valor personal con el rendimiento laboral.

Cómo afecta la adicción al trabajo al ambiente laboral

Hombre da presentación de trabajo. Foto: Freepik.

Un estudio realizado por la Universidad de La Coruña, en España, concluyó que la adicción al trabajo puede generar importantes daños psicosociales. Las personas que presentan este comportamiento suelen experimentar estrés, malestar psicológico e irritabilidad, además de contribuir a un clima laboral más tenso.

Los especialistas sostienen que este perfil también perjudica el trabajo en equipo, ya que su manera de relacionarse dificulta la cooperación y la construcción de vínculos de confianza dentro de las organizaciones.

Entre las principales consecuencias para el entorno laboral se encuentran:



Aislamiento laboral: con frecuencia terminan trabajando solos porque sus compañeros prefieren no colaborar con ellos al sentirse desvalorizados o excesivamente vigilados.

con frecuencia terminan trabajando solos porque sus compañeros prefieren no colaborar con ellos al sentirse desvalorizados o excesivamente vigilados. Ambiente laboral hostil: las altas exigencias personales suelen traducirse en críticas constantes, poca paciencia y problemas de comunicación, factores que afectan la cohesión y el desempeño del equipo.

En conjunto, la evidencia sugiere que la adicción al trabajo no solo tiene consecuencias sobre la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también puede deteriorar el clima laboral, dificultar la colaboración y reducir la eficacia del trabajo en equipo, aspectos cada vez más valorados en las organizaciones modernas.

