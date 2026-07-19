Por qué intentar impresionar a toda costa puede ser contraproducente en una primera cita

Los nervios y la incertidumbre suelen formar parte de una primera cita. Sin embargo, especialistas en comportamiento humano aseguran que determinados hábitos pueden favorecer una mejor conexión desde el primer encuentro. Basándose en investigaciones sobre comunicación e interacción social, diversos expertos reunieron una serie de recomendaciones que pueden hacer que la experiencia resulte más agradable y aumente las posibilidades de que exista afinidad entre dos personas.

Aunque aclaran que no existe una fórmula infalible para garantizar el éxito de una relación de pareja, los especialistas coinciden en que la autenticidad, la calidad de la comunicación y la actitud con la que se afronta el encuentro pueden influir en la impresión que se genera durante los primeros minutos. A partir de estas conclusiones, proponen nueve estrategias para mejorar la interacción en una primera cita.

Nueve consejos para causar una buena impresión en una primera cita

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1. Elegir un lugar que facilite la conversación

Los expertos recomiendan optar por espacios tranquilos, como una cafetería o un bar, donde sea posible conversar sin demasiadas distracciones. En cambio, actividades como ir al cine limitan la posibilidad de conocerse.

2. Pedir una opinión sincera a personas de confianza

Consultar con amigos o familiares sobre la imagen que uno proyecta puede ayudar a detectar aspectos relacionados con la comunicación, la actitud o el lenguaje no verbal que quizá pasen inadvertidos.

3. Mostrar confianza en uno mismo

Más allá de la apariencia física, sentirse cómodo con la propia personalidad suele transmitir seguridad, naturalidad y confianza, cualidades que favorecen una buena impresión.

4. Mantener una conversación interesante

Hacer preguntas abiertas y hablar sobre temas que permitan conocer mejor a la otra persona ayuda a crear una conversación más fluida y natural.

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5. Escuchar tanto como hablar

Uno de los errores más frecuentes en una primera cita es centrar toda la conversación en uno mismo. Escuchar con atención y mostrar interés por las experiencias, opiniones y gustos de la otra persona favorece una interacción más equilibrada.

6. Cuidar el lenguaje corporal

El lenguaje corporal desempeña un papel fundamental en la comunicación no verbal. Mantener contacto visual, sonreír de forma espontánea y adoptar una postura abierta transmite cercanía, interés y confianza.

7. Afrontar la cita con una actitud positiva

Sentir nervios es completamente normal. Sin embargo, los especialistas recomiendan concentrarse en disfrutar del momento en lugar de pensar constantemente en todo lo que podría salir mal.

8. Aceptar que no es necesario coincidir en todo

Las diferencias de opiniones, intereses o experiencias no tienen por qué representar un obstáculo. En muchos casos, enriquecen la conversación y permiten descubrir nuevas perspectivas.

9. Aprender de las experiencias anteriores

Reflexionar sobre citas pasadas puede ayudar a identificar qué aspectos funcionaron bien y cuáles podrían mejorarse, permitiendo afrontar futuros encuentros con mayor preparación y confianza.

La autenticidad sigue siendo el mejor consejo

Los expertos advierten que intentar impresionar a toda costa puede resultar contraproducente. En cambio, mostrarse con autenticidad favorece una interacción más espontánea y permite descubrir si realmente existe una conexión entre ambas personas.

También recuerdan que una primera cita no siempre define el futuro de una relación. Factores como los nervios, las expectativas o incluso el ambiente pueden influir en el desarrollo del encuentro. Por eso, una experiencia que no resulte perfecta no significa necesariamente que no pueda surgir una buena relación más adelante.