Por qué el bienestar físico es clave para fortalecer la autoconfianza y la claridad mental

Está bastante extendida la idea de que, antes de dominar cualquier habilidad técnica o estrategia de negocios, debemos dominar nuestra percepción de confianza en nosotros mismos. En principio podemos decir que esta afirmación es correcta, pero vale la pena analizarla para comprender los puntos clave de su significado.

Sin confianza, el miedo al fracaso nos paraliza, y los expertos señalan que no se trata del resultado del éxito, sino de un requisito previo. Si no creemos que podemos lograr algo, es probable que ni siquiera lo intentemos o que desistamos ante el primer obstáculo. Por otro lado, es necesario confiar en nuestros propios instintos y capacidades por encima de las opiniones o críticas ajenas. El secreto reside en encontrar la seguridad dentro de nosotros mismos, sin caer en la búsqueda constante de la validación externa.

Sentirnos confiados no equivale a ser arrogantes o creernos infalibles, sino que significa saber que tenemos capacidad de aprendizaje, entender que un error es un tropiezo (no una caída) y mantener la nuestra determinación aun cuando las circunstancias se ponen difíciles. Al mismo tiempo, cuando confiamos en nosotros mismos, proyectamos una energía y seguridad que abre puertas. La gente suele confiar más en quienes demuestran seguridad, lo que facilita obtener recursos, apoyo y oportunidades.

Mujer cruza los dedos confiando en que su intuición sea correcta. Foto: Freepik.

El rol del cerebro

Para fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos, no basta con tener la intención de sentirnos bien; se trata de entrenar a nuestro cerebro para procesar la realidad de una manera más objetiva y eficiente. La confianza sólida nace de una estructura mental que nos permite interpretar nuestras capacidades y los desafíos sin distorsiones extremas.

Estas son algunas de las habilidades cognitivas que debemos mantener en un buen nivel:

- Monitoreo de nuestros propios procesos mentales para identificar cuándo estamos siendo realistas y cuándo nos estamos dejando llevar por sesgos. Al entender cómo funcionan nuestros pensamientos, dejamos de ser víctimas de diálogos internos destructivos y comenzamos a ver nuestros talentos de forma objetiva.

- Gestión de nuestros temores e incertidumbres para procesar las emociones intensas (como la ansiedad ante un reto) sin que estas bloqueen nuestra capacidad de razonar. Si podemos calmar nuestro sistema de respuesta al estrés, nuestro cerebro mantiene el acceso a nuestros conocimientos y recursos, lo que refuerza la sensación de control.

- Destreza para adaptar nuestro pensamiento a situaciones nuevas o cambiantes. Las personas con baja confianza suelen ser rígidas: si el plan A falla, asumen que ya han fallado. Una buena flexibilidad cognitiva nos permite ver el error como un dato técnico que requiere un cambio de estrategia, no como un defecto de carácter.

- Análisis de las probabilidades reales de éxito y fracaso para desmitificar los desafíos. A menudo, la falta de confianza surge de una sobreestimación de la amenaza y una subestimación de los recursos propios. Cuando nuestro cerebro entiende que el peligro no es tan grande como parece, la confianza surge de forma natural.

Mujer triste Foto. Freepik

- Evocación de nuestros éxitos pasados en momentos de crisis. La atención selectiva nos ayuda a enfocarnos en nuestros logros y herramientas disponibles en lugar de obsesionarnos con nuestras debilidades. Es mantenernos atentos a lo que sí funciona.

Hábitos saludables

Para que las habilidades cognitivas que mencionamos antes se traduzcan en una confianza inquebrantable, necesitan un soporte físico óptimo. No podemos confiar plenamente en una mente que está agotada, mal nutrida o desentrenada.

Estos son los hábitos esenciales para blindar nuestra seguridad personal:

• Entrenamiento cognitivo. Para desafiar deliberadamente a nuestro cerebro para mantenerlo ágil, no basta con hacer crucigramas. Debemos sacar a nuestra mente de su zona de confort mediante rutinas de aprendizaje de baja frustración y resolución de problemas complejos. El éxito progresivo en consignas difíciles reconfigura nuestro cerebro para creer que podemos aprender cualquier cosa, y fortalecer la flexibilidad cognitiva nos enseña que siempre hay más de una salida ante un obstáculo.

• Gestión del sueño. La falta de sueño afecta la toma de decisiones y la regulación emocional. Cuando estamos cansados, nuestro cerebro interpreta los retos como amenazas insuperables. Un cerebro descansado tiene una mayor capacidad de evaluación realista de riesgos. Dormir entre 7 y 8 horas colabora con la reducción de la ansiedad y la inseguridad.

Foto: Commons.

• Actividad física de resistencia o fuerza. El ejercicio cambia nuestro cuerpo y la química del cerebro. Al hacer ejercicio, generamos una proteína que actúa como fertilizante para nuestras neuronas y ayuda a que nuestro cerebro se mantenga saludable y capaz de crecer. Superar la resistencia física (correr un kilómetro más o levantar un poco más de peso) envía una señal directa a nuestra mente, nos dice que somos capaces de soportar la incomodidad y vencerla. Nos conecta con el éxito: Esa es la esencia de la autoconfianza.

• Actividades en presencia. Practicando atención plena, meditación, oración y ciertas actividades manuales como el tejido o la jardinería, entrenamos la atención selectiva. Consisten en dedicar tiempo a realizar tareas que nos permiten observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Nos permiten detectar el ruido mental compuesto por críticas internas y miedos irracionales, y decidir no prestarle atención. Al ganar control sobre la dirección de nuestro foco, dejamos de alimentar las ideas que minan nuestra confianza.

• Higiene de Información. Así como cuidamos lo que comemos, debemos cuidar lo que consumimos digitalmente. Evitemos la comparación constante. Limitemos el tiempo en redes sociales donde el éxito ajeno parece fácil y perfecto, para prevenir el sesgo de inferioridad. Consumamos contenido que desafíe nuestro intelecto o nos brinde herramientas prácticas que refuercen nuestra sensación de competencia.

Para tener presente

• La confianza es una habilidad sostenida por nuestra neuro plasticidad. Cada vez que utilizamos nuestra estructura cognitiva para superar un pequeño reto, fortalecemos en nuestro cerebro la noción de que somos capaces.

• La confianza no es un interruptor que podemos encender, sino un atributo que debemos ejercitar para que se convierta en una herramienta poderosa.

• El éxito no es solo una cuestión de suerte o talento, sino de la postura mental con la que enfrentamos la vida. Si nuestra mente está convencida, el cuerpo y el entorno suelen alinearse con ella.