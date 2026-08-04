Ni cábala ni rechazo a los demás: la verdadera razón por la que algunas personas prefieren mirar fútbol a solas

Algunos lo llaman rituales, otros cábalas, algunos ya lo incluyen como un hecho que forma parte de su rutina. Son millones los fanáticos que cada semana se sientan a disfrutar de partidos de fútbol a lo largo del mundo. En muchos casos, prefieren hacerlo en grupos, con amigos o familia. En otros, prefieren hacerlo de manera solitaria en sus casas.

Un estudio publicado por la revista científica Sport Management Review analizó las formas en las que más de 200 usuarios visualizaban diversos eventos deportivos por plataformas online en los últimos 12 meses.

La investigación realizada por dos estudiantes de la Universidad de Mississippi, buscó comprender en mayor profundidad como su consumo afecta su bienestar emocional y social.

Por un lado, la psicología marcaba dos diferencias claves a la hora de comprender cuáles son las razones para disfrutar de un encuentro deportivo de manera aislada. Separaba la soledad elegida del aislamiento social. La primera de estas divisiones se centra en la visualización del encuentro sin compañía como forma de gestionar emociones como el disfrute o la tensión según los expertos A su vez, la segunda de las divisiones apuntaba a la falta involuntaria de vínculos o interacciones sociales.

Sin embargo, los especialistas aclaran que la preferencia de ver un partido de manera individual o aislada no alcanza para definir la personalidad o el nivel de sociabilidad de una persona.

Hombre tensionado sentado en soledad en el sillón de su casa mirando un partido de fútbol. Foto: CHatGPT

El estudio propuesto por los estudiantes concluyó que dentro de los casos analizados, la observación solitaria no se da por un rechazo hacia los otros, sino que una gran parte de este tipo de casos priorizan espectros dentro de la experiencia que permita involucrarse en la mayor medida posible con el espectáculo en cuestión.

A la hora de analizar las motivaciones alrededor del consumo de eventos deportivos, los investigadores marcaron que cada usuario puede experimentar el mismo deporte de manera totalmente diferente.

Identificaron que dentro del grupo de quienes visualizan deportes habitualmente, algunos disfrutan de comentar cada una de las jugadas, otros de celebrar goles de manera grupal, mientras que existen quienes prefieren procesar la tensión y la expectativa de manera solitaria.

Joven ve el partido en su escritorio mientras se comunica con sus compañeros de manera online. Foto: ChatGPT

Además, a la hora de analizar la visualización a nivel grupal, el estudio también toma como referencia la nueva tendencia de hacerlo de manera online. Sin embargo, quienes se nieguen a hacerlo, de forma online o presencial, no indica de una falta de interés por socializar según los expertos, sino debido a que se prioriza la forma de disfrutar el espectáculo.