Mentir agota más que decir la verdad: qué revela la neurociencia sobre el desgaste del cerebro

La idea de que mentir agota más que decir la verdad no es solo una percepción: la neurociencia demuestra que implica un esfuerzo mental superior. Mientras la verdad surge de forma casi automática —al recuperar información almacenada—, la mentira exige construir un relato alternativo, sostenerlo y evitar contradicciones. Ese proceso activa múltiples áreas del cerebro y genera un desgaste que no se recupera de inmediato.

De acuerdo con lo publicado por la revista Scientific American, el engaño es un acto deliberado que requiere planificación y control, a diferencia de la verdad, que fluye sin necesidad de procesos adicionales. En términos simples, el cerebro no está diseñado para mentir con facilidad: hacerlo implica trabajar el doble.

Múltiples tareas al mismo tiempo

Cuando una persona miente, su cerebro ejecuta varias funciones en simultáneo. Debe inventar una historia, inhibir la memoria real y, al mismo tiempo, controlar que el relato sea coherente con lo dicho anteriormente. Este nivel de exigencia incrementa la carga cognitiva y eleva el consumo de energía mental.

Los estudios de neuroimagen muestran que durante el engaño se activa con mayor intensidad la corteza prefrontal dorsolateral, una región clave para la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos. Cuanto más elaborada es la mentira, mayor es la actividad en esta zona y, por ende, mayor el cansancio.

Mentir seguido cambia la respuesta emocional

Una investigación del University College London, publicada en Nature Neuroscience, aporta un dato relevante sobre quienes mienten de forma habitual. En las primeras ocasiones, la amígdala cerebral —vinculada a las emociones— reacciona con intensidad, generando culpa o incomodidad.

Sin embargo, a medida que el engaño se repite, esa respuesta emocional disminuye. El cerebro se adapta: la culpa se atenúa, pero el costo cognitivo no desaparece. Por el contrario, se redistribuye, manteniendo la exigencia sobre otras funciones mentales como la memoria y la atención.

Nicola, Silvana

La doble contabilidad mental

Mentir obliga al cerebro a sostener dos versiones de la realidad: lo que realmente ocurrió y lo que se dice. Esta “doble contabilidad” incrementa la confusión mental y afecta la memoria, ya que se mezclan datos verdaderos con inventados.

Con el tiempo, este mecanismo puede generar errores, olvidos y dificultades para reconstruir hechos reales. La sobrecarga cognitiva no solo agota, sino que también deteriora la precisión de los recuerdos, especialmente cuando las mentiras se sostienen durante períodos prolongados.

Hombre nervioso con dificultad para concentrarse. Foto: Freepik.

Por qué los mentirosos terminan fallando

El desgaste acumulado tiene consecuencias visibles. En el campo de la detección de mentiras, los especialistas aprovechan esta sobrecarga para identificar inconsistencias. Una técnica frecuente consiste en pedir que la historia se relate en orden inverso, lo que incrementa la exigencia cognitiva.

Para quien dice la verdad, el ejercicio puede resultar incómodo, pero es posible. Para quien miente, en cambio, sostener el relato se vuelve mucho más difícil. El resultado suele ser el mismo: aparecen contradicciones, errores o silencios que terminan delatando el engaño.

En definitiva, la evidencia científica coincide en un punto: mentir no solo tiene implicancias éticas, sino también un costo mental concreto. El cerebro paga ese esfuerzo con fatiga, fallas en la memoria y una mayor probabilidad de equivocarse. Decir la verdad, en cambio, sigue siendo el camino más simple —y menos desgastante— para la mente.

En base a El Tiempo/GDA