Lo que oculta la costumbre de mezclar mayúsculas con minúsculas al escribir a mano, según especialistas

Diversos expertos de la psicología y la grafología han puesto el foco en la tendencia de algunas personas de mezclar letras mayúsculas y minúsculas en medio de oraciones o incluso de palabras cuando escriben de manera manuscrita. Una primera conclusión por parte de estos especialistas indica que estas personas realizan estas modificaciones debido a una necesidad de diferenciación.

Federico Carelli, grafólogo, docente y creador de contenido de Grafoencasa, ha utilizado sus canales en redes sociales para exponer sobre esta cuestión desde hace años.

Desde la disciplina que analiza trazos y rasgos dentro de la escritura manuscrita, Carelli sostiene que esta mezcla de letras se puede llegar a reflejar en una tendencia a la rebeldía o incluso a una búsqueda constante de diferenciación.

Otros expertos prefieren apuntar hacia las dificultades que pueden llegar a tener estos individuos para mantener un control emocional generando un deseo inconsciente de llamar la atención mediante este fenómeno.

Los especialistas hacen hincapié en que la escritura es un acto expresivo, por lo que no se encuentra ajeno a un estado emocional de la persona. Es entonces que estos cambios abruptos en la manera de escribir de manera manuscrita podrían relacionarse con una nueva identidad en proceso de construcción o, en caso contrario, un marcado desequilibrio emocional.

Qué significa intercambiar mayúsculas y minúsculas dentro de una misma oración

Los expertos de diversas ramas puntualizan en que no se trata de un descuido. Sin embargo, aclaran que esto en gran parte de las oportunidades se da debido a una mezcla de diversos aspectos por parte del individuo.

Algunos lo definen como un indicador de quienes buscan una ruptura con lo tradicional y lo utilizan para mostrar su singularidad o su incomodidad ante cuestiones particulares relacionadas al texto.

Este tipo de escritura suele verse con mayor frecuencia en personas que posea un perfil artístico o creativo, así también como aquellas con un perfil inconformista. Estos últimos tienen a cuestionar las estructuras mediante una continua búsqueda de nuevas formas para expresarse desde el lenguaje, en este caso del manuscrito.

Los especialistas concluyen que las personas que mezclan letras minúsculas y mayúsculas son quienes demuestran creatividad y originalidad, agilidad mental, deseo de destacar, o poseen una carga emocional relacionada con ansiedad, euforia o conflicto interno, funcionando así como una posible vía de escape para esas emociones intensificadas.

Cuaderno escrito a mano Foto: ChatGPT

Hay que corregir la escritura incorrecta de mayúsculas y minúsculas dentro de una misma oración

La primera respuesta es que no. Según remarcan los especialistas, no todos los casos de esta índole requieren una corrección inmediata. Esto debido a que no todos los casos tienen una explicación psicológica profunda detrás.

Estiman que dentro de los aspectos que provocan esta diferenciación pueden estar su uso por moda, algo propagado por su uso en diversas redes sociales, o la influencia del entorno donde se realiza el mismo.

A su vez, se aclara que si la persona que realiza la escritura de esta forma debido a su uso creativo o artístico, los especialistas entienden que no existe razón para modificarla. Sin embargo, si esta actividad de escritura interfiere con el ámbito profesional, ya sea por la redacción de cartas, actas u otros documentos oficiales que contengan estos errores, si es necesario analizar si hay una necesidad no resuelta o no, detrás del comportamientos o simplemente una falta de atención al contexto.