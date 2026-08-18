Heridas del pasado: qué significa perdonar sin olvidar y cómo soltar el resentimiento por autocuidado

Hay heridas que no desaparecen porque alguien diga “perdón”. Y también hay situaciones en las que una persona consigue dejar atrás el resentimiento sin querer recuperar el vínculo con quien le hizo daño.

Por eso, perdonar no necesariamente significa olvidar lo ocurrido, justificar una conducta ni retomar una relación. Puede tratarse, más bien, de un proceso interno mediante el cual una persona intenta dejar de cargar con el rencor que le provoca una experiencia dolorosa.

Según Cuerpomente, las ofensas pueden despertar emociones como el orgullo, el deseo de revancha y la sensación de haber sido víctima de una acción intencional. Todo esto puede dificultar el perdón, especialmente cuando la otra persona nunca reconoce el daño causado o no ofrece disculpas.

La expresión “perdonar pero no olvidar” suele utilizarse para describir este tipo de situaciones. Sin embargo, una alternativa es pensar en el proceso como perdonar y aprender. Recordar una experiencia para evitar repetirla no significa necesariamente seguir alimentando el resentimiento. Una persona puede reconocer lo que ocurrió, identificar qué límites fueron vulnerados y conservar ese aprendizaje sin permanecer atrapada en la ofensa.

Mujer se observa a sí misma en un espejo roto. Foto: Freepik.

Desde esta perspectiva, el perdón tampoco necesita ser anunciado. Puede ocurrir en silencio, sin que la persona que causó el daño llegue a enterarse. De hecho, una de las ideas planteadas sobre este proceso sostiene que perdonar sin volver a hablar con quien provocó la herida puede constituir una forma de autocuidado.

Una de las mayores dificultades aparece cuando la persona que causó el daño forma parte del círculo más cercano: una pareja, un familiar o un amigo. En esos casos, decidir tomar distancia puede generar culpa o incluso ser interpretado por el entorno como una actitud egoísta. Sin embargo, procesar una ofensa no obliga a reconstruir una relación que dejó de resultar saludable.

Es posible perdonar a alguien y, al mismo tiempo, decidir que no se quiere volver a compartir tiempo con esa persona. También puede ocurrir que el vínculo continúe, pero bajo nuevos límites. La clave está en entender que el perdón no determina por sí mismo qué relación debe existir después.

El proceso de perdonar puede tener como principal destinataria a la propia persona que sufrió la ofensa. Al trabajar sobre el resentimiento, puede dejar de dedicar tanta energía emocional a una experiencia pasada. En este camino aparecen dos elementos importantes: la compasión y el amor propio. La primera permite reconocer que las personas pueden equivocarse y causar daño; el segundo ayuda a identificar aquello que no se está dispuesto a tolerar nuevamente.

Perdonar puede significar dejar de alimentar el resentimiento y aceptar que lo ocurrido forma parte de la propia historia. Reconciliarse, en cambio, implica decidir si se quiere reconstruir un vínculo y bajo qué condiciones. Una persona puede elegir la primera opción y rechazar la segunda. Puede soltar el enojo sin abrir nuevamente la puerta de una relación que considera perjudicial.

Así, perdonar no tiene por qué ser una invitación a volver atrás. En determinadas circunstancias, puede ser precisamente la manera de avanzar sin olvidar lo aprendido y sin renunciar a los propios límites.

Con base en El Tiempo/GDA