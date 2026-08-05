Hacer todo siempre igual: lo que revela sobre tu cerebro la costumbre de repetir pequeñas rutinas diarias

Hay personas que toman el café todas las mañanas en la misma taza, se sientan siempre en el mismo lugar o siguen pequeñas rutinas que rara vez modifican. Aunque puedan parecer simples costumbres, la psicología sostiene que estos hábitos podrían cumplir una función mucho más importante: ayudar al cerebro a ahorrar energía mental.

Lejos de reflejar una falta de creatividad o resistencia al cambio, repetir ciertas acciones cotidianas puede ser una estrategia automática para reducir la cantidad de decisiones que debemos tomar a lo largo del día.

Una investigación publicada en la revista MDPI encontró que quienes suelen utilizar siempre la misma taza muestran una menor tendencia a reemplazar constantemente sus objetos cotidianos. Esta preferencia también se asocia con niveles más bajos de estrés y una mayor satisfacción con su vida diaria.

Los investigadores explican que el cerebro toma cientos de decisiones todos los días. Mientras algunas requieren reflexión, muchas otras forman parte de la rutina y pueden resolverse de manera automática.

La psicóloga estadounidense Wendy Wood, profesora emérita de la Universidad del Sur de California y especialista en el estudio de los hábitos, explica que buena parte de nuestras acciones diarias funcionan en "piloto automático" gracias al aprendizaje repetitivo. Según la investigadora, elegir siempre la misma taza puede convertirse en un hábito que disminuye la carga de decisiones y genera una sensación de continuidad y estabilidad.

Mujer sonríe mientras sostiene una taza de café. Foto: Freepik.

Una investigación publicada en ScienceDirect señala que las personas que mantienen ciertos hábitos cotidianos suelen reportar mayores niveles de satisfacción con su vida. En la misma línea, una revisión científica publicada en Frontiers in Psychology explica que los hábitos son conductas que se consolidan mediante la repetición en contextos estables hasta ejecutarse casi sin esfuerzo consciente.

Los especialistas coinciden en que mantener pequeñas costumbres, como usar siempre la misma taza, no necesariamente refleja rigidez, falta de espontaneidad o desinterés por probar cosas nuevas. Por el contrario, estas rutinas pueden formar parte de la manera en que el cerebro organiza la vida cotidiana, administra la atención y optimiza la energía mental para afrontar los desafíos del día a día.

Con base en El Tiempo/GDA