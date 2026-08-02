Caerse también enseña: cómo el cerebro transforma los errores y el dolor en crecimiento personal

Hay frases que se repiten habitualmente, como por ejemplo: “Lo que no te mata, te fortalece” o “Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros”.

Cuando estamos atravesando una situación difícil, este tipo de expresiones pueden parecernos huecas, carentes de sentido. Al menos, podemos sentir que no representan consuelo ni ánimo.

Pero ¿qué pasa si profundizamos en estas ideas?

En principio, podemos decir que estas expresiones apelan a reconocer y celebrar la vulnerabilidad, la resiliencia y la experiencia humana real, por encima de una perfección teórica o ideal.

Cuando la bondad, la fortaleza o la rectitud, por ejemplo, no han sido puestas a prueba pueden parecer virtudes abstractas. Alguien que nunca ha cometido un error, que no ha fallado o que no ha transitado por el dolor, tal vez no ha tenido la oportunidad de conocer su propia compasión, tolerancia y empatía, esas que se desarrollan cuando uno mismo ha conocido el miedo y la incertidumbre, y los ha superado.

El error y la caída no deben verse como fracasos definitivos, sino como los verdaderos maestros de la existencia. Tropezar implica haber caminado, haber tomado riesgos y haber intentado vivir activamente. La verdadera fortaleza y sabiduría no consisten en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de levantarse y reconstruirse a partir de ellas.

Hombre feliz al aire libre. Foto: Freepik.

La verdadera belleza de la vida no es lineal ni perfecta; la apreciamos en su totalidad cuando se experimenta el contraste. Solo quien ha estado en la oscuridad valora plenamente la luz; solo quien ha perdido o ha fallado puede experimentar la gratitud profunda, la redención y la verdadera maravilla de estar vivo y seguir adelante.

El rol del cerebro.

Es interesante explorar cuál es el rol de las habilidades cognitivas en el proceso de dejarse atravesar por la vida para desarrollar el crecimiento personal.

Lejos de ser herramientas meramente intelectuales, son los mecanismos internos que nos permiten procesar el impacto de las vivencias, digerir el dolor y transformarlo en madurez. Sin ellas, podríamos elegir quedarnos estancados en el sufrimiento o en la confusión.

• La flexibilidad cognitiva se manifiesta como el arte de recalcular. Frente a una caída o un imprevisto, la rigidez mental nos condena a la frustración. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptar nuestros pensamientos a las nuevas realidades. Es la función que nos permite abandonar las expectativas ideales y aceptar las condiciones y dinámicas de la vida real. Nos ayuda a comprender que un tropiezo no representa el fin del camino, sino que nos plantea un desvío (y, por consiguiente, nos demanda una nueva estrategia).

• La reevaluación cognitiva nos propone la elección de un nuevo marco. No podemos cambiar el suceso que vivimos, pero sí el significado de lo que nos ocurrió o lo que hicimos. Esta habilidad nos permite tomar distancia del dolor inmediato mediante un proceso de abstracción para observar la situación desde una perspectiva más amplia. Es la que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué descubrí sobre mí que antes ignoraba? Esta resignificación transforma el hecho bruto en sabiduría.

• La metacognición es mirarnos desde afuera. La metacognición es la capacidad de monitorear y reflexionar sobre nuestros propios procesos de pensamiento y estados emocionales. Cuando atravesamos una crisis, nos permite reconocer nuestras flaquezas sin juzgarnos: “Sé que tengo miedo, sé que me equivoqué, pero entiendo que es parte del proceso”. Al hacernos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras fortalezas ocultas, consolidamos la autocompasión y la resiliencia.

¿Cuánto incide el manejo de la frustración en el posible desarrollo de una adicción? Foto: Commons.

• La memoria de trabajo y la integración de la experiencia. Para que exista crecimiento personal, el pasado y el presente deben dialogar. Las funciones ejecutivas integran los aprendizajes previos con el desafío actual. Al recordar cómo superamos caídas anteriores, la mente encuentra un patrón de supervivencia. Esto convierte el caos de los acontecimientos en una narrativa continua y con sentido: nuestra propia historia vital.

El crecimiento personal no ocurre por el simple hecho de cometer errores o sufrir, sino por lo que hacemos activamente en nuestra mente con esas dificultades.

Las habilidades cognitivas son las que recogen nuestras piezas rotas después de atravesar una experiencia difícil y las organizan para construir una estructura humana mucho más fuerte, empática y sabia.

El autoconocimiento.

El autoconocimiento, en este contexto, es la capacidad que tenemos de identificar con precisión nuestro mapa interno: registrar cuándo se activan nuestros miedos, cuáles son nuestros sesgos al pensar y de qué manera reaccionamos cuando nuestro mundo se estremece.

Esta consciencia de nosotros mismos nos permite dirigir nuestras funciones cognitivas y emocionales de manera voluntaria hacia un propósito, decidiendo conscientemente no dejarnos arrastrar por el automatismo del sufrimiento o el fatalismo.

Cuando dedicamos tiempo y esfuerzo a conocernos, aprendemos a ser el territorio y el explorador al mismo tiempo. Se trata de entender que nuestra vida incluye espacios amigables y tránsitos desafiantes, pero que poseemos los recursos necesarios para superar obstáculos y seguir adelante.

A tener en cuenta en el día a día.

Para aprender a leernos con una mayor claridad, podemos acudir a diferentes disciplinas y estrategias prácticas:

• Los espacios terapéuticos: son, por excelencia, los espacios seguros para espejar nuestra mente. Ir a terapia, en cualquiera de sus enfoques validados, nos proporciona un testigo calificado que nos ayuda a desentrañar narrativas antiguas, sacudir creencias rígidas y ordenar nuestro caos emocional tras un tropiezo.

• El entrenamiento cognitivo: participar en programas enfocados en desafiar al cerebro, resolver problemas complejos o explorar la lingüística y el juego nos obliga a reconocer cómo aprendemos, dónde nos trabamos, cuáles son los desafíos que aceptamos con mayor facilidad y cuáles son los que eludimos, cómo encontramos soluciones alternativas y lidiamos con la frustración.

• La escritura expresiva y el registro personal: el hábito de volcar al papel lo que nos ocurre -sin filtros- funciona como una radiografía de nuestros estados internos. Escribir nos permite observar el dolor y lo que percibimos como nuestros fracasos desde afuera, otorgándole un orden y una estructura que el pensamiento difuso no tiene.

• Las prácticas de atención plena: los espacios que nos enseñen a pausar y a observar el cuerpo y la respiración sin juzgar nos entrenan para tolerar la incomodidad de la caída en el momento presente, impidiendo así que nuestra mente viaje al pasado con un sentimiento de culpa o, por el contrario, hacia el futuro con ansiedad.