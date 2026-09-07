Duelo y pérdida: por qué extrañar a alguien que murió puede acompañarnos toda la vida

Extrañar a alguien que se fue es una de las penas más difíciles con las que podemos aprender a vivir. Pero también es una de las experiencias más humanas que existen. Porque cuando perdemos a alguien que estaba en todo, no lo perdemos solamente una vez. Lo perdemos cada vez que ocurre algo que antes habríamos compartido con esa persona.

En una mesa familiar. En una canción. En una fecha determinada. En una noticia que sabemos que le habría encantado. En un lugar al que ya no volvemos de la misma manera. En una comida que tenía su nombre aunque nunca estuviera escrito en el menú.

El duelo tiene esa particularidad: no siempre llega cuando esperamos.

Nadie te avisa que puede aparecer un miércoles a las 10 de la mañana, mientras haces tu compra en el supermercado. Que una canción que suena de fondo puede romperte en dos sin pedirte permiso. Que podés estar riéndote con amigos y, durante unos segundos, sentir una ausencia tan concreta que parece ocupar físicamente el lugar de esa persona.

Porque el duelo no es solamente llorar escuchando música triste encerrado en una habitación. Es hacer la vida normal y descubrir, de golpe, que la vida ya no es exactamente la misma. Que vos no sos el mismo.

Desde la psicología sabemos que el duelo no es un proceso lineal. No existe un calendario universal que indique cuándo una persona debería dejar de llorar, dejar de extrañar o sentirse “bien”. Tampoco existe una cantidad determinada de meses después de la cual una pérdida debería estar resuelta.

Sin embargo, socialmente seguimos esperando algo parecido a eso. Al tercer mes. Al sexto. Al año.

“¿Ya estás mejor?” La pregunta suele hacerse con cariño. Pero puede convertirse, sin quererlo, en una exigencia. Y entonces muchas personas empiezan a aprender algo que nadie les enseña: a convencer a los demás, y a veces a sí mismas, de que ya están bien.

Porque llega un momento en que ya no saben cómo explicar que hay días en los que están perfectamente y otros en los que una fotografía puede devolverlas durante unos segundos al momento de la pérdida.

Pero eso no significa necesariamente que estén retrocediendo. Significa que están recordando.

Nuestro cerebro no almacena los vínculos importantes como si fueran simples archivos que podemos eliminar cuando alguien muere. Las experiencias compartidas quedan asociadas a recuerdos, emociones, lugares, sonidos, olores, fechas, rutinas y miles de pequeñas señales del entorno.

Por eso una canción puede activar una memoria sin que la hayamos buscado. Por eso un perfume puede llevarnos durante un instante a otro tiempo. Por eso podemos entrar a una habitación y esperar, por una fracción de segundo, encontrar allí a alguien que sabemos perfectamente que ya no está.

El cerebro aprende asociaciones. Y cuando una persona formó parte de nuestra vida cotidiana, construimos alrededor de ella una enorme red de asociaciones.

La ausencia no borra esa red. La modifica.

Y quizás por eso el duelo no consiste simplemente en “soltar” a quien murió. Consiste en aprender una nueva relación con su ausencia.

Mujer angustiada cubre su rostro. Foto: Freepik.

Durante mucho tiempo se pensó que elaborar un duelo implicaba desprenderse progresivamente de la persona perdida. Hoy sabemos que mantener un vínculo interno con quien ya no está puede formar parte de una adaptación saludable.

Porque una persona puede dejar de estar físicamente y continuar ocupando un lugar psicológico.

Podemos seguir preguntándonos qué habría pensado,repetir una frase que aprendimos de ella, cocinar una receta que nos enseñó, reírnos recordando una anécdota. Podemos incluso descubrirnos haciendo un gesto que era suyo.

Eso no significa que no hayamos aceptado la pérdida. Significa que el vínculo cambió de forma.

Hay duelos que no se ven, pero deciden quiénes somos después. Porque cuando muere alguien importante no solamente perdemos a esa persona. También perdemos una parte de nuestra vida tal como la conocíamos. Perdemos rutinas, conversaciones, proyectos, roles y hasta versiones de nosotros mismos.

Quizás por eso una de las frases más difíciles de comprender, y más verdaderas, es que lo más difícil no siempre es perder a alguien, sino perder la versión de nosotros que solamente existía a su lado.

No somos exactamente la misma persona después de una pérdida. Y no necesariamente tenemos que volver a serlo. El duelo también transforma.

Hay días en los que lloramos porque esa persona ya no está. Y hay otros en los que sonreímos porque tuvimos la suerte de que estuviera. Las dos cosas pueden convivir. De hecho, deberían poder convivir.

Recordar sin llorar no significa querer menos. Y llorar después de mucho tiempo tampoco significa haber retrocedido.

Cada duelo es único porque cada vínculo lo es.

No existe una medida universal para el dolor porque tampoco existe una medida universal para el amor.

Por eso nadie debería decirle a otra persona cuánto tiempo tiene permitido extrañar. Nadie tiene derecho a establecer una fecha de vencimiento para el dolor de alguien que nunca vivió esa historia, que nunca ocupó ese lugar, que nunca sintió ese vínculo.

Hay personas que vuelven a trabajar a los pocos días. Hay quienes necesitan meses. Hay quienes pueden hablar de lo ocurrido con serenidad y quienes todavía se quiebran al pronunciar un nombre. No hay una única manera correcta de atravesarlo.

Lo importante no es olvidar. Es poder recordar sin que el recuerdo destruya toda posibilidad de seguir viviendo.

Elaborar un duelo no significa dejar de amar. Significa poder incorporar esa pérdida a nuestra historia sin que toda nuestra historia quede reducida a esa pérdida.

Con el tiempo, el dolor puede cambiar de textura. Al principio puede ocuparlo todo. Después puede aparecer por momentos. Más adelante quizás conviva con otras emociones: tristeza, gratitud, enojo, nostalgia, ternura.

Y un día podemos descubrir algo extraño y hermoso: que podemos pensar en quien murió y no solamente sentir el vacío de lo que perdimos, sino también la inmensa fortuna de haberlo tenido.

Entonces entendemos que el duelo no desapareció. Cambió de lugar. Ya no vive solamente en la herida.

También puede vivir en una canción, en una costumbre, en una frase, en una forma de mirar la vida.

Y quizás aceptar eso sea una de las formas más profundas de atravesar una pérdida: entender que no tenemos que elegir entre seguir adelante y seguir amando.

Podemos hacer las dos cosas. Porque el amor también se queda después de la partida. No de la misma manera. Pero se queda.

Y a veces, cuando aprendemos a vivir con esa nueva forma de presencia, descubrimos que recordar a quien ya no está no siempre significa volver al día en que lo perdimos.

A veces significa volver, aunque sea por un instante, a todo lo que tuvimos la suerte de vivir juntos. Y eso también es duelo. Y eso también es amor.