De rompecabezas a sopa de letras: los juegos ideales para fortalecer la memoria y evitar deterioro cognitivo

La Nación / GDA

Hay consenso en la medicina respecto a que para mantener el cerebro sano es necesario ejercitarlo a diario, al igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Para ello existen diferentes habilidades sencillas para desarrollar y estimular su funcionamiento acorde. Entre ellos, los juegos mentales destacan por sobre el resto y aseguran prevenir un desgaste cognitivo a largo plazo.

Según expertos estadounidenses, la capacidad cognitiva del ser humano puede iniciar una etapa de deterioro a partir de los 30 años. Esta afirmación fue detallada en la revista Forbes tras un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología. A largo plazo, esto puede traer dificultad para recordar ciertas cosas y, en algunos casos, hasta puede derivar en enfermedades como el Alzheimer. Para evitar ello, se sugiere mantener activo el cerebro y estimularlo con juegos específicos.

Consejos para no perder la memoria. Foto: Freepik

La fundación Pascal Maragall señaló que permitirse ejercitar el cerebro con estas actividades lúdicas mejorará la concentración, la memoria y la agilidad mental. La doctora Julie Pilitis, decana de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida, explicó en una entrevista que ofreció a Forbes USA que, al exponer al cerebro a estos desafíos, estos contribuyen en el beneficio de recuerdos más sólidos y en la neuroplasticidad.

Además ayuda a perfeccionar la capacidad motora, de razonamiento, de procesamiento del lenguaje y de comprensión.

Estos son los juegos ideales para fortalecer la memoria



Rompecabezas: aunque no parezca, al adentrarse en esta opción, estimulamos diferentes tipos de memoria, como la visual y la del trabajo. Incluso, aporta a la capacidad de planificación.

Armar rompecabezas es un buen ejercicio para evitar el deterioro cognitivo Foto: Freepik. Ajedrez: este es uno de los mejores juegos para ejercitar la mente. Incentiva ciertas funciones como la ejecutiva, de concentración, razonamiento y atención. Asimismo, hace al individuo reflexionar y aplicar la lógica. Parchís: este juego de origen español pretende ejercitar la capacidad visual-motora, de cálculo y de resolución de problemas. Dominó: contribuye a la flexibilidad de pensamiento, a la memoria, a la percepción visual y al razonamiento crítico.

Personas jugando al dominó Imagen de KamranAydinov en Freepik Juegos de cartas: cualquiera de ellos aporta a la memoria y a la agilidad mental. Sodoku: este juego, que incluye números, permite una puesta a prueba del cerebro. Permite ejercitar la memoria, la atención, deducción, lógica y la planificación. Cubo Rubik: este juego popular en la década de los 80 y 90, permite estimular la concentración, memoria y lógica cerebral.

Erno Rubik, inventor húngaro del cubo de Rubik Foto: Attila Kisbenedek/AFP. Sopa de letras: dicha popular opción asegura no solo que adoptes nuevas palabras a tu vocabulario, sino que despierta el uso de la lógica y la memoria en cada paso.

La importancia del juego en la adolescencia y la edad adulta

Un artículo de The Conversation marca que durante la adolescencia y la edad adulta, "el juego ayuda también al desarrollo del sentido de comunidad".

"El ser humano es un animal social. Jugar, especialmente a juegos de mesa modernos, puede ayudar a encontrar iguales con los que divertirse con las diferentes dinámicas que facilitan", agrega.

Adultos jóvenes jugando. Foto: Freepik.

El otro colectivo que ha suscitado más investigación, aparte de la población infantil, son las personas mayores. Son numerosos los estudios que demuestran que jugar a juegos de mesa durante la vejez previene el deterioro cognitivo.

En general, parece que realizar actividades de ocio socializadoras ayuda a preservar la cognición cuando nos hacemos mayores. Y estamos empezando a entender cómo estas actividades pueden explicar diferentes factores de salud y enfermedad.