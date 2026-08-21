Cómo reducir la ansiedad y recuperar la calma en cinco minutos: el ejercicio que recomienda una terapeuta

La ansiedad puede aparecer ante la incertidumbre, cuando una persona se siente amenazada o percibe que existe un peligro inminente. En esos momentos, la sensación puede afectar tanto al cuerpo como a la mente y resultar difícil de manejar.

Frente a estas situaciones, la terapeuta Marcela Pedraza, directora de un estudio de pilates en el norte de Bogotá, publicó un video en su canal de YouTube en el que explica un ejercicio de respiración de cinco minutos para recuperar la calma.

“En este video te guío en un ejercicio de respiración de solo 5 minutos para relajar el cuerpo, disminuir la tensión y volver a sentirte más tranquilo”, señala la descripción del video. También indica que puede practicarse cuando sea necesario detenerse, respirar y reconectar con uno mismo.

Un ejercicio para conectar con el cuerpo y las emociones

Según explica Pedraza, el ejercicio consiste en tomar conciencia de dónde se encuentra el cuerpo, tanto desde lo físico como desde lo emocional.

Mindfulness: mujer en su escritorio meditando Foto: Canva

La propuesta busca prestar atención a lo que se siente, a las preocupaciones y también a la manera en que estas experiencias pueden estar impactando en la relación con el entorno.

De esta forma, la respiración se plantea como una herramienta para detenerse durante unos minutos, observar lo que ocurre y reconectar con uno mismo.

¿Por qué puede ser difícil manejar la ansiedad?

De acuerdo con la información proporcionada en la nota, en los últimos años se ha registrado un aumento de los casos de ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud.

La ansiedad puede confundirse con el pánico, la depresión, las fobias u otras alteraciones nerviosas. Sin embargo, se trata de una reacción natural del organismo ante situaciones de estrés. Por eso, puede aparecer antes de un acontecimiento importante.

El problema se presenta cuando esta reacción se transforma en un trastorno, de acuerdo con MedlinePlus.

Entre sus consecuencias, la ansiedad puede llevar a interpretar determinadas situaciones sociales como amenazas o peligros, lo que puede generar sentimientos de angustia e inseguridad.

En la ansiedad social, por ejemplo, las personas pueden interpretar de manera constante señales de alerta falsas y percibir gestos, palabras o acontecimientos ajenos como una agresión.

En el caso de la ansiedad generalizada, pueden aparecer miedo, pánico y preocupación incluso frente a situaciones o asuntos pequeños.

Ante estos estados, el ejercicio propuesto por Pedraza plantea dedicar cinco minutos a la respiración y a la conexión con las propias sensaciones como una forma de detenerse y recuperar la calma.

En base a El Tiempo/GDA