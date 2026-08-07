Cómo ayudar a un adolescente en crisis y qué palabras evitar: "Ganar 24 horas puede significar ganar una vida"

Cuando un adolescente expresa que no quiere seguir viviendo o habla de suicidio, es habitual que quienes lo rodean entren en pánico. En ese momento aparecen el miedo, la desesperación y la urgencia por encontrar las palabras exactas que le devuelvan las ganas de vivir. Sin embargo, los especialistas advierten que ese no debería ser el objetivo inmediato.

Para el psicólogo español Pedro Martín-Barrajón, especializado en urgencias, emergencias y catástrofes, las primeras horas son decisivas. En una reciente reflexión compartida en redes sociales, explicó que, ante una crisis suicida aguda, la prioridad no es convencer al adolescente de que la vida vale la pena, sino ganar tiempo para que pueda recibir ayuda profesional. "Ganar 24 horas puede significar ganar toda una vida", resumió.

El primer paso: interesarse por el sufrimiento, no por el suicidio. Frente a una crisis, la reacción instintiva suele ser preguntar: "¿Por qué querés hacer esto?". Sin embargo, Martín-Barrajón propone un enfoque diferente. En lugar de centrar la conversación en la idea suicida, recomienda explorar el dolor que la origina.

Una pregunta como "¿Qué está pasando en tu vida que te está haciendo sufrir tanto?" transmite interés genuino por la persona y ayuda a comprender qué hay detrás de la crisis. El foco deja de estar en la conducta para pasar al sufrimiento emocional que la sostiene.

Además, validar el dolor no significa aprobar el suicidio. Uno de los mayores temores de muchas familias es que hablar del tema pueda reforzar las ideas suicidas. La evidencia muestra lo contrario: preguntar con respeto y escuchar sin juzgar puede aliviar el sentimiento de soledad.

Adulto contiene emocionalmente a un adolescente. Foto: Magnific.

Según el psicólogo, es importante validar las emociones del adolescente, no la conducta suicida. Frases como "Tiene sentido que te sientas así después de todo lo que viviste" o "No estás mal por sentirte de esta manera" ayudan a que la persona se sienta comprendida sin presentar el suicidio como una salida. Reconocer el sufrimiento no implica resignarse a él, sino abrir un espacio seguro para que pueda expresarlo.

A su vez, cuando alguien querido sufre, es natural querer encontrar soluciones rápidas. Sin embargo, expresiones como "Todo va a salir bien", "Ya se te va a pasar" o "Pensá en las cosas lindas que tenés" pueden hacer que el adolescente sienta que su dolor está siendo minimizado. Martín-Barrajón aconseja resistir esa necesidad de arreglar el problema inmediatamente y, en cambio, escuchar con atención, permitir silencios y acompañar emocionalmente.

Una de las estrategias que propone el especialista consiste en pedirle al adolescente que postergue cualquier decisión irreversible. Una frase sencilla como: "Sé que ahora estás sufriendo muchísimo. ¿Podés prometerme que no vas a hacer nada hasta mañana mientras buscamos ayuda?" puede crear una pausa crítica en un momento de intensa impulsividad.

El objetivo no es resolver el problema en esa conversación, sino atravesar la crisis inmediata y facilitar el acceso a atención especializada.

La última recomendación es actuar de inmediato para activar la red de apoyo. Si existe un riesgo de suicidio, no conviene dejar solo al adolescente ni confiar únicamente en que cumplirá una promesa. Lo indicado es contactar a familiares responsables, acudir a un servicio de urgencias o comunicarse con los servicios de emergencia para que reciba una evaluación profesional lo antes posible. Como resume Martín-Barrajón, en una situación de este tipo hay una prioridad clara: entre preservar la confianza y proteger una vida, siempre debe elegirse proteger la vida.

Si alguien cercano está atravesando una crisis emocional con ideas de suicidio, es importante buscar ayuda profesional de inmediato. Ante un riesgo inminente, no dejes sola a la persona y comunicate con los servicios de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Hablar del sufrimiento y pedir ayuda puede marcar una diferencia decisiva.