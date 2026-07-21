Club de lectura gratuito y virtual de Noctiluca Libros: recorrer Uruguay con historias de escritores locales

Hay libros que terminan en la última página y otros que recién empiezan con la pregunta: “¿A vos qué te pareció?”. Compartir una lectura obliga a detenerse, volver sobre una escena, escuchar interpretaciones y descubrir que una misma historia puede leerse de maneras completamente distintas. Los clubes de lectura son eso: un espacio donde las historias se convierten en conversación.

Con esa idea nació el Club de Lectura de Noctiluca Libros, una propuesta gratuita y virtual que invita a recorrer los 19 departamentos del país a través de autores uruguayos contemporáneos. Durante 19 meses, cada encuentro estará dedicado a un escritor de un departamento diferente, combinando literatura con un recorrido por la cultura, la música y las particularidades de cada rincón del Uruguay.

“La idea surgió de las ganas de compartir el amor por los libros”, contó Luca Caro, creador de Noctiluca Libros. Tanto a él como a la librera Silvana Garrido les encanta la literatura uruguaya y entendieron que esta iniciativa era una buena forma de dar a conocer nuevas voces. Además, mucha gente se anotó porque quería volver a leer y es más fácil hacerlo acompañado, señaló.

Joven lee un libro. Foto: Freepik.

En un club de lectura, lo interesante no es comprobar quién entendió mejor una novela, sino descubrir cómo una misma escena despierta recuerdos, emociones o preguntas distintas según quién la haya leído. Al escuchar otras interpretaciones, ampliamos nuestra propia mirada y encontramos sentidos que probablemente no hubiéramos descubierto leyendo solos.

Muchos de quienes participaron del primer encuentro informativo nunca habían formado parte de un club de lectura y otros confesaron que hacía años que no terminaban un libro. “Lo principal es el intercambio, descubrir autores nuevos y volver a engancharnos con la lectura. Entendemos que el club puede ser una forma de motivarnos a recuperar ese hábito”, expresó Caro.

El recorrido comenzará con Desastres naturales, de Tamara Silva, representante de Lavalleja. En los próximos meses llegarán autores de los demás departamentos y, siempre que sea posible, ellos mismos participarán en las reuniones para conversar con los lectores. Cada encuentro propone mucho más que analizar una novela. “La idea es que también conozcamos un poco más del departamento del autor: otros escritores, festivales, música y distintos aspectos culturales. Es un recorrido por Uruguay a través de la literatura”, finalizó Caro.

Hombre solo descansa y lee en su casa con una taza de café. Foto: Freepik.

El Club de Lectura de Noctiluca Libros es gratuito y continúa recibiendo inscripciones. Los encuentros se realizan una vez por mes —generalmente durante la segunda semana— y no existe la obligación de asistir a todas las reuniones. Quienes participan también acceden a un 15% de descuento tanto en el libro elegido para el mes como en el resto del catálogo de la librería.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en noctiluca.uy o escribiendo al Instagram @noctilucalibros. La iniciativa demuestra que leer también puede ser una forma de viajar, conocer otras realidades y, sobre todo, encontrarse con otros lectores sin importar en qué lugar del país vivan.