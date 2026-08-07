Qué son los quadrobics: la práctica inspirada en movimientos animales que mejora fuerza y movilidad

En los últimos meses, los quadrobics se volvieron virales en redes sociales. Esta práctica consiste en desplazarse sobre cuatro apoyos, imitando los movimientos de algunos animales.

Aunque muchas personas la relacionan con la comunidad therian, en realidad también se presenta como una modalidad de entrenamiento físico que busca fortalecer distintos grupos musculares y mejorar la movilidad.

Un ejercicio que ganó popularidad hace más de una década

Aunque hoy vuelve a estar en el centro de la conversación, los quadrobics no son una práctica nueva. Una investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) señala que comenzaron a ganar notoriedad en 2008, cuando el atleta japonés Kenichi Ito estableció un récord mundial al recorrer 100 metros desplazándose sobre cuatro extremidades en 15,71 segundos.

Ejercicio. Foto:iStock

Desde entonces, esta forma de entrenamiento fue despertando interés entre quienes buscan alternativas diferentes para mantenerse activos.

Qué beneficios puede aportar

Según el entrenador personal y coach nacional de levantamiento de pesas Jarrod Nobbe, entrevistado por The New York Post, los quadrobics forman parte de los llamados movimientos primales, cuyo objetivo es recuperar patrones de desplazamiento considerados funcionales.

El especialista explica que se trata de un entrenamiento de cuerpo completo, aunque destaca especialmente el trabajo del core, el conjunto de músculos que estabiliza el tronco.

Entre los beneficios que atribuye a esta práctica se encuentran:

Fortalecer distintos grupos musculares.



Mejorar la movilidad y la coordinación.

Favorecer la conciencia corporal.

Ayudar a reducir el estrés.

Elevar la frecuencia cardíaca, lo que puede contribuir a la pérdida de grasa corporal.

Además, Nobbe señala que tiene un componente lúdico que invita a mantenerse concentrado en el movimiento y conectado con el propio cuerpo.

Otra de sus ventajas es que no requiere equipamiento ni la asistencia a un gimnasio, por lo que puede practicarse en distintos espacios.

La importancia de realizarlo correctamente

Los quadrobics también han sido asociados con los therians, personas que se identifican con animales no humanos, lo que ha contribuido a su difusión en redes sociales y también a generar controversia.

Sin embargo, los especialistas advierten que, al tratarse de una práctica relativamente reciente, todavía existe poca información sobre la mejor forma de ejecutarla y prevenir lesiones.

Daniel Romero, médico cirujano y especialista en ortopedia, explicó al diario Milenio que, aunque el ejercicio permite trabajar brazos y piernas, no ofrece mayores beneficios para la salud que otras formas de actividad física y tampoco sería la mejor opción para quienes buscan aumentar significativamente la fuerza muscular.

En la misma línea, el fisioterapeuta Eduardo Bernal sostiene que los movimientos en cuadrupedia pueden aportar beneficios siempre que formen parte de un programa estructurado y diseñado por un profesional.

Un entrenamiento que requiere supervisión

Bernal advierte que el principal riesgo radica en la falta de orientación sobre la técnica correcta. A diferencia de disciplinas como la gimnasia o el parkour, donde existen entrenadores especializados y protocolos de enseñanza, los quadrobics todavía cuentan con pocas referencias sobre cómo practicarlos de manera segura.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan que quienes deseen iniciarse en esta actividad lo hagan con la guía de un profesional, para reducir el riesgo de lesiones y adaptar los ejercicios a sus capacidades físicas.

En base a El Tiempo/GDA