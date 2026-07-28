El método kinesiológico que busca combatir el dolor de espalda conectando la mente y los músculos

La Terapia Postural Holística (TPH) es un método que promete mejorar la postura y aliviar dolores en la espalda. Fue desarrollado por el licenciado en kinesiología y fisiatría Ignacio Monti, que cuenta con más de 14 años de experiencia en el Hospital Italiano de Argentino.

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, medallista olímpico con Argentina en Atenas 2004 y uno de los primeros argentinos en jugar en la NBA, es una de las celebridades que reconoce utilizar este método en sus rutinas según le señaló a La Nación.

El exbasquetbolista cuenta que esta práctica lo ayudó para trabajar algunos de los dolores crónicos que fueron consecuencia de su carrera, además de mejorar su postura habitual y descubrir una conexión mayor con sus emociones.

Que es el método de Terapia Postural Holística

El licenciado explica que el objetivo de este método fue desarrollar un enfoque que conecte su cuerpo, emociones y mente, generando una técnica integral. Indica además que este combina la regulación emocional, percepción corporal, neurofisiología y fundamentos de la biomecánica.

Esto debido a que la práctica fue generada luego de observar decenas de terapias de índole tradicional, que abordaban problemáticas de dolores o contracturas exclusivamente desde el punto de vista físico, explica Monti, sin tener en consideración el apartado psicológico y emocional detrás.

Persona realizando ejercicios de estiramiento de TPH terapiaposturalh.com

Monti expresa que las tensiones o los traumas generan que la fascia, red de tejido que envuelve, sostiene y conecta los músculos, huesos, órganos y nervios de todo el cuerpo, puede aumentar su rigidez considerablemente. A su vez, esto podría generar acortamientos y disfunciones en el movimiento de determinados músculos según el experto.

Dichas situaciones sostenidas en el tiempo, sumado a personas totalmente que no conectan sus dolores musculares y con sus emociones, son una de las mayores problemáticas resaltadas por el licenciado. “Tu cuerpo puede sostener tensiones mucho tiempo sin que te des cuenta” recalca. Concluyendo que este método se diferencia de otros ya que integra ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento, junto a diferentes prácticas de meditación y atención plena dentro de los ejercicios.

Terapia Postural Holística puesto en práctica de manera online terapiaposturalh.com