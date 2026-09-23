Episkin: la tecnología de L’Oréal que ofrece alternativas al testeo en animales desde hace más de 30 años

Hace más de cuatro décadas, L’Oréal Groupe comenzó a investigar cómo reconstruir tejidos humanos en laboratorio para desarrollar métodos de evaluación que permitieran avanzar hacia alternativas al uso de animales. En 1979, los equipos de Investigación e Innovación (R&I) de la compañía desarrollaron su primer modelo de epidermis humana reconstruida.

Fue en 1989 que L’Oréal Groupe dejó de utilizar animales como método para evaluar la seguridad de sus productos cosméticos y continuó desarrollando herramientas de evaluación alternativas, como parte intrínseca de su propósito como empresa en tanto bienestar animal y de compromiso con la comunidad.

Más adelante, en 1997 crearon un centro dedicado específicamente a la investigación y producción de tejidos reconstruidos, el cual se conoce como Episkin. Éste cuenta con unidades especializados en Francia, China y Brasil, y reúne a miles de investigadores de la comunidad científica, organismos y empresas. Producen más de 100.000 tejidos al año y día a día trabajan en la aplicabilidad y mejora de esta tecnología, en sectores que exceden el cosmético e incluyen dispositivos médicos, productos farmacéuticos, juguetes y útiles escolares.

Brasil como plataforma para América Latina

La presencia regional de Episkin tiene uno de sus puntos centrales en Río de Janeiro. Su filial brasileña fue inaugurada en 2019 dentro del ecosistema de Investigación e Innovación de L’Oréal Groupe y permitió que los modelos producidos y los métodos de seguridad asociados estuvieran disponibles para la comunidad científica de Brasil y otros países latinoamericanos.

Desde allí se producen tejidos reconstruidos y se desarrollan actividades de capacitación y transferencia de conocimiento.

En paralelo, Episkin Academy desarrolla actividades para extender el conocimiento sobre estos métodos. Según datos de la compañía, más de 600 personas fueron capacitadas en América Latina, con actividades en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, México y Costa Rica. La plataforma mantiene además alianzas educativas y participa en encuentros científicos regionales.

“Episkin nació con el objetivo de desarrollar y poner a disposición de la comunidad científica métodos alternativos al uso de animales. Hoy, además de producir tejidos humanos reconstruidos, buscamos compartir este conocimiento y contribuir a que cada vez más industrias e investigadores puedan trabajar con estas metodologías. L´Oréal trabaja con reguladores y tomadores de decisión, para poner fin a los ensayos con animales para cosméticos en todo el mundo”, señaló Cecilia Cardozo, gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de L’Oréal Groupe.