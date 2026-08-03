Un concurso fotográfico para retratar la belleza de Termas del Daymán con una estadía para dos como premio

Ya están abiertas las inscripciones para el concurso fotográfico "Postales del Daymán", una iniciativa de Aguasol Hotel Termal de Salto que busca poner en valor el paisaje, la identidad y el patrimonio natural, urbano y turístico de Termas del Daymán.

Pueden participar personas mayores de 18 años con una una única fotografía original, que deberá enviarse en formato digital a comunicacion@aguasol.com.uy, junto con nombre y apellido, teléfono de contacto y una breve descripción de la imagen. El plazo para participar vence el viernes 14 de agosto de 2026 a las 12:00 horas.

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por Ofelia Somma (presidenta de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto), Flavia Lavecchia (directora de Aguasol Hotel Termal y secretaria general de la Cámara Uruguaya de Turismo), Marcelo Cattani (fotógrafo y director del Centro de Fotografía de la Intendencia de Salto), Eduardo Sanguinetti (encargado del Área Gestión de Turismo de la Intendencia de Salto), Fernando Tapia (presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo), Francisco Rodríguez (presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay) y Alejandro Stalker Piastri (arquitecto y aficionado a la fotografía).

Cada integrante seleccionará las tres fotografías que considere más destacadas y resultará ganadora la imagen elegida por la mayor cantidad de miembros del jurado.

El premio consistirá en una estadía de dos noches para dos personas en Aguasol Hotel Termal. Además, la fotografía ganadora será impresa y exhibida en un espacio del hotel con el correspondiente reconocimiento de autoría.

El resultado se dará a conocer el miércoles 19 de agosto de 2026 a las 19:30 horas, durante la charla "200 años de la fotografía: desde Niépce hasta Instagram", que brindará el fotógrafo Marcelo Cattani en el SUM de Aguasol Hotel Termal. La actividad incluirá un recorrido por la historia y evolución de la fotografía y una exposición de imágenes del Salto antiguo.

La propuesta es organizada por Aguasol Hotel Termal con el apoyo de la Intendencia de Salto, a través del Centro de Fotografía.