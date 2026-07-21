Los uruguayos recomendados en 50 Best Discovery, la guía global de restaurantes, bares y bodegas

Uruguay vuelve a decir presente en 50 Best Discovery, la plataforma de recomendaciones creada por la organización de The World's 50 Best Restaurants, que reúne restaurantes, bares y bodegas seleccionados por los expertos que participan de las votaciones de los rankings internacionales.

En la actualización de este año, nuestro país cuenta con 16 establecimientos variados: desde cocina de autor hasta bares de coctelería, restaurantes de hotel y bodegas abiertas al turismo.

Entre las reconocidas figuran propuestas de Montevideo y Maldonado, algunas ya estuvieron antes en esta lista, otras lo están por primera vez. Los restaurantes uruguayos mencionados son:

En Montevideo:

- 1921 Restaurant

- Café Misterio

- Manzanar

- Río Café Restaurant

- Savarin

- Toledo Bar de Tapas

En Maldonado:

- Fasano

- La Bourgogne

- Las Espinas Bouza

- Lo de Tere

- Marismo

- Parador La Huella

- Bodega Garzón (como restaurante)

A ellos se suman dos bodegas de Maldonado que también integran Discovery como destinos enoturísticos:

- Bodega Bouza

- Bodega Garzón

Y un bar de Montevideo:

- Baker's Bar

¿Qué es 50 Best Discovery?

A diferencia de los rankings de The World's 50 Best Restaurants o Latin America's 50 Best Restaurants, 50 Best Discovery no establece un orden de posiciones. Se trata de una guía internacional que reúne recomendaciones realizadas por los integrantes de la academia de 50 Best en todo el mundo.

El objetivo es ofrecer una plataforma para descubrir establecimientos destacados más allá de las listas anuales, incluyendo restaurantes, bares y bodegas que sobresalen por la calidad de su propuesta.

La actualización incorpora cientos de nuevas direcciones a nivel global y funciona como una herramienta para viajeros interesados en la gastronomía y el turismo enológico. Para ver la lista completa de todos los países se puede visitar el sitio web de la organización.